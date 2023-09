L'importanza dei CRM nelle strategie aziendali moderne

Le aziende moderne ogni giorno incamerano una serie di dati che, se utilizzati correttamente, si trasformano in informazioni preziose per preparare delle strategie adeguate finalizzate ad aumentare le vendite e puntare alla fidelizzazione dei clienti.

Tutti questi dati possono essere gestiti con grande efficacia dai CRM, acronimo di Customer Relationship Manager. Questi sistemi consentono di automatizzare e integrare tutti i dati raccolti dei clienti e le stesse attività rivolte ai clienti, dal marketing alle vendite fino all’assistenza. Da un lato si offre al cliente un’esperienza estremamente personalizza, rafforzando la fidelizzazione, e d’altro lato si mettono a disposizione dei team di vendita e di marketing gli strumenti necessari di controllo e di conversione.

Cosa sono i CRM e come sfruttarli

Il software CRM registra tutte le informazioni relative a un cliente come email, telefono, profilo sui social media ecc. In questo modo si può offrire al cliente un’esperienza personalizzata e costruita su misura delle sue esigenze e delle sue preferenze. Si possono ad esempio inviare email e promozioni personalizzate, tenendo conto delle abitudini d’acquisto del cliente.

Il CRM è in grado di registrare anche informazioni relative alle ultime attività dell’azienda, per capire così quali sono i punti di forza o al contrario i punti deboli che vanno implementati e rafforzati. Si ha una panoramica a 360° dello stato di salute dell’azienda e tutti i dati raccolti si trasformano in informazioni preziose da sfruttare per le strategie future. Anche i costi vengono ottimizzati e le risorse vengono messe in condizione di operare al meglio e di esprimere tutte le loro potenzialità.

I vari team possono così lavorare in sinergia tra di loro, avendo tutti le medesime informazioni a disposizione per remare nella stessa direzione e muoversi come un sol uomo con un unico scopo: migliorare la produttività aziendale e contribuire alla crescita del brand.

Salesforce, il CRM per le aziende moderne

Il mercato oggi offre diversi CRM estremamente efficaci e strutturati e tra i più apprezzati c’è Salesforce, che ha avviato una partnership con Polo Digitale, realtà che aiuta le aziende nei processi di innovazione e di digitalizzazione. Tra le opportunità più interessanti c’è Salesforce marketing automation, che consolida ulteriormente il rapporto tra azienda e clienti.

Questo strumento consente di mostrare i contenuti più adatti e più performanti ai potenziali clienti nel momento giusto. Per comprendere meglio il funzionamento di Salesforce bisogna approfondire il concetto di lead generation, che consiste nell’attirare in modo naturale potenziali clienti con contenuti di loro interesse.

È finita l’epoca della pubblicità invasiva, dove i consumatori avevano poche opzioni a disposizione. Oggi il mercato è ampio e variegato e i consumatori possono scegliere in totale libertà i prodotti che preferiscono. Ecco perché è necessario fare in modo che siano i clienti ad avvicinarsi all’azienda e non viceversa.

Salesforce offre quindi un supporto coerente e personalizzato ai vari clienti, tenendo conto delle loro necessità e preferenze. I diversi team, avendo tutti i dati a disposizione in un’unica piattaforma, possono migliorare e consolidare nel corso del tempo i rapporti con i clienti. Come? Riducendo in modo significativo il tempo di risoluzione di problemi di customer care, rendendo la comunicazione più diretta e presentando offerte e promozioni tarate su misura dei clienti.

I team di ogni azienda lavorano sinergicamente tra di loro, avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari per rispondere alle domande dei clienti e soddisfare le loro esigenze con estrema velocità e da qualsiasi luogo.

Ecco le opportunità offerte da Salesforce per i diversi reparti aziendali: