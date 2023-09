A Dogliani la presentazione del libro "Learning Diplomacy", di Luigi Einaudi

Sabato 30 settembre alle ore 18 presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi”, l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani in collaborazione con gli Amici del Museo ODV, organizzano la presentazione del libro dell’Ambasciatore Luigi R. Einaudi “Learning Diplomacy. An oral history” in un dialogo con Luca Einaudi.



In questo volume, Luigi R. Einaudi, che ha prestato servizio per decenni nel Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e poi presso l’Organizzazione degli Stati Americani, ci regala un resoconto personale erudito, dettagliato e talvolta drammatico dei principali conflitti che caratterizzarono le relazioni interamericane durante il suo illustre mandato.



Partendo dalla storia delle origini italiane ed europee della sua famiglia, trasferitasi poi negli Stati Uniti, Einaudi racconta come il suo percorso di studi lo ha portato in America Latina e ad un apprendistato presso la RAND e al Pentagono.



I momenti salienti della narrazione di questa carriera diplomatica straordinaria includono il lavoro sotto Henry Kissinger, la rivoluzione e la controrivoluzione in America Centrale, i problemi relativi ai diritti umani e il servizio come inviato speciale per porre fine alla guerra tra Ecuador e Perù. In qualità di ambasciatore presso l’Organizzazione degli Stati Americani, Einaudi ha contribuito a smobilitare i contras del Nicaragua e ha negoziato un percorso di solidarietà innovativa nella regione centroamericana contro i colpi di stato.