Mondovì, confermata la Music run, posticipato a domani 'Sport in piazza'

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, l'appuntamento con 'Sport in piazza', che avrebbe dovuto tenersi oggi, è stato posticipato a domani, domenica 24 settembre. Si svolgerà alle 14 alle 18.30 in piazza Monteregale.

Confermata invece la Mondovì Music Run, che aveva già subito un rinvio, sempre a causa del maltempo. La camminata non competitiva che si snoderà per cinque chilometri nel cuore della Città, accompagnando ogni fruitore a ritmo di musica, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le associazioni sportive, famiglie e atleti. L'appuntamento prenderà il via alle 18.30.

Parte del ricavato delle iscrizioni andrà all’Associazione SPORT-IN.