Entracque, auto esce fuori strada e finisce la sua corsa su un albero

Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada finendo la sua corsa su un albero.

L'incidente si è verificato ieri sera, venerdì 22 settembre intorno alle 19.30, in via Vecchio Mulino a Entracque.

Gli occupanti sarebbero due, ma al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto.

Sul posto i carabinieri, l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco. Si è reso necessario l'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco per rimuovere l'auto incastrata tra le fronde dall'albero.