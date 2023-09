A Sant'Anna di Roccabruna 200 studenti per un progetto "green"

Circa 200 studenti dell’Istituto Comprensivo di Dronero sono saliti mercoledì 20 settembre a Sant’Anna di Roccabruna, per il momento conclusivo di un importante progetto che ha coinvolto le classi terze e quarte.

“Aria, acqua, terra e sole”. "In un ambiente libero e naturale, i bambini hanno avuto modo di sperimentare la didattica green. Cofinanziato anche dal comune di Roccabruna e dai comuni di San Damiano, Stroppo e Prazzo, il progetto a rappresentato lo stimolo per concretizzare l’unitarietà e la verticalità del curricolo didattico dell’IC Dronero - spiegano le insegnanti - Le attività didattiche realizzate grazie a questo progetto hanno coinvolto i tre ordini di scuola e hanno avuto l’obiettivo di migliorare e riorganizzare alcuni spazi adiacenti le scuole trasformandoli in aule outdoor. Sono stati acquistati arredi esterni quali tavoli e fioriere, materiale per gli orti: terriccio, attrezzi, sementi”.



Una giornata, quella di mercoledì a Sant’Anna di Roccabruna, che ha visto i bambini cimentarsi in bellissime attività. Al mattino, le classi terze hanno seguito 5 laboratori proposti dall’associazione l’Arc, scoprendo i segreti della vita degli uomini primitivi, mentre invece le classi quarte hanno svolto attività di orienteering con la dottoressa Sara Marino ed alcuni suoi alunni dell’Afp. Per loro anche la scoperta delle coppelle, con visita del museo e immersione nella vita degli uomini primitivi con l’esperto del Roccerè Walter Isoardi e con la signora Roberta dell’atl cuneese, nonché Natural therapy poi con l’insegnante Lorenza Bernardi.



Nel pomeriggio è stato il tempo della “discesa a Norat”, fra i boschi di castagno e visita della borgata adottata dalla scuola di Roccabruna. Qui, gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso hanno infatti fatto da Ciceroni ai loro compagni, guidandoli alla scoperta di Marcel, cameriere sul Titanic, di Giacomo Inaudi, calcolatore eccezionale, nonché della scuola del tempo, del forno e del lavatoio. Un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle emozioni. Ad essere presenti abitanti e amici della borgata membri dell’associazione Norat memoria e futuro.



“Grazie al progetto molti di noi insegnanti hanno potuto seguire la formazione con docenti universitari. Ringraziamo, presenti alla giornata di mercoledì, la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, il sindaco di Roccabruna Marco Arneodo, l’assessore Maria Grazia Gerbaudo in rappresentanza del comune di Dronero, l’assessore Stefano Ribero per il comune di Villar, Vittorio Sabbatini per la CRC, Laura Demaria in rappresentanza dell’Afp e la signora Naide Della Pelle.”

A Stroppo, il 4 ottobre ci sarà una giornata simile per le classi quinte e prima media.