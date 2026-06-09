Valdieri, si cerca un gestore per "Villa Marsiglia": pubblicato avviso pubblico

Il Comune di Valdieri ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in locazione di "Villa Marsiglia", immobile di proprietà municipale già affidato in gestione come ostello alpino, con l'obiettivo di individuare soggetti interessati alla sua gestione funzionale e al suo sfruttamento economico.

La struttura si trova in corso Dante Livio Bianco 3 ed è disposta su tre livelli, interamente ristrutturati tra il 2010 e il 2013.

Censita nella categoria catastale D/2, la villa è pronta a ospitare 18 posti letto, suddivisi in una camera da due posti al piano rialzato e cinque camere per complessivi 16 posti al primo piano. L'immobile dispone di cinque servizi igienici, locali accessori quali sgomberi, centrale termica e autorimessa, oltre a una zona accoglienza, sala da pranzo e cucina con spogliatoio e bagno dedicati. All'esterno si trovano un'area verde con percorso pedonale e un parcheggio esclusivo di 50 metri quadrati.

A seconda della qualificazione del gestore, che potrà essere un privato, un ente, un'associazione o un operatore economico, la struttura potrà essere condotta in forma imprenditoriale o non imprenditoriale nella tipologia di casa per ferie o di ostello.

Il contratto di locazione avrà una durata di sei anni, rinnovabile per ulteriori sei, con un canone posto a base d'asta fissato in 550 euro mensili (oltre Iva).

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2026. I documenti potranno essere consegnati a mano all'ufficio protocollo del municipio, spediti tramite raccomandata oppure inviati via Pec all'indirizzo comune.valdieri@legalmail.it .

Dall'amministrazione fanno sapere che per poter presentare la domanda è obbligatorio effettuare un sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi, da concordare preventivamente con il responsabile del procedimento; la mancata visita comporterà l'automatico respingimento della candidatura. L'avviso ha al momento scopo unicamente esplorativo.

Per ricevere informazioni è possibile contattare l'ufficio tecnico del Comune di Valdieri in piazza della Resistenza 2.