Prima domenica d'autunno e tantissimi eventi per godersi la giornata in Granda

Ecco alcune delle tante iniziative in programma nella Granda per oggi, domenica 24 settembre, tra fiere, feste patronali, enogastronomia, iniziative solidali, manifestazioni sportive, rassegne musicali, spettacoli e cultura.



Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Feste di paese e manifestazioni

A Cuneo ha preso il via in questo fine settimana il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 che proseguirà fino all’8 ottobre al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Qui si potrà sorseggiare la fantastica birra, magari accompagnandola da uno dei piatti tipici preparati al momento. Lo scenografico allestimento del padiglione firmato Paulaner farà da cornice al nuovo gruppo musicale Kuni Kumpel che con allegria e folklore sarà il punto di riferimento per coloro che si lasceranno coinvolgere nei prosit, nel canto e nel ballo. L'offerta musicale dal vivo ha un ricco programma anche per gli spettacoli all’esterno. I giorni di apertura complessivi saranno 12, in quanto per ciascuna delle tre settimane il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” sarà aperto dal giovedì alla domenica, con i seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 18.00, sabato e domenica tutto il giorno dalle 11.00. L’evento si svolgerà fino a domenica 24 settembre, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre e da giovedì 5 a domenica 8 ottobre. Saranno a disposizione un ampio parcheggio e un servizio di navette oltre al trenino. Info: https://oktoberfestcuneo.it



Sempre a Cuneo è in corso la terza edizione del Cuneo bike festival che offrirà una settimana di incontri gratuiti, rivolti a praticanti e appassionati delle due ruote. Il ricco calendario di eventi organizzato dall’ufficio biciclette del Comune di Cuneo invaderà la città, a partire da largo Audiffredi e via Roma. In calendario anche tante occasioni per pedalare insieme, oltre a un’area per gli aperitivi. Oggi, alle 9.30 da piazza Foro Boario ci sarà il ritrovo per “Il piacere delle cose semplici: pedalata gourmet”, con partenza prevista alle 10 da via Roma. È una facile pedalata nel parco fluviale Gesso e Stura, polmone verde dei cuneesi.

Alle 9.30, in Piazza Galimberti, prenderà il via “Bimbimbici: una festa a pedali”, una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine rivolta principalmente a bambini e ragazzi. Dalle 10 alle 20 sarà operativo, nella parte di via Roma adiacente a piazza Audiffredi, “Il luogo dei giochi”. Alle ore 15.30, presso il padiglione eventi, i racconti di biciclette si incontrano con “Le storie de La Fausto Coppi”. Alle ore 16.45, arriva “Facce da bike to work”, alle 18, con “Una donna e una bicicletta”. Alle 20 Radio Piemonte Sound accompagnerà l’aperitivo bike con musica e animazione. Alle ore 21, ci sarà un incontro tra “Il viaggio e la scienza”. Programma completo: www.comune.cuneo.it



Ad Alba appuntamento oggi, domenica 24 settembre, con la Festa del Vino, manifestazione che porta in scena, lungo tutto il centro storico, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero. L'evento è su prenotazione. Dalle 14 alle 20 i produttori, organizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la loro realtà territoriale e le loro manifestazioni. Info: www.gowinet.it



A Santo Stefano Belbo questa domenica è in programma il Trail del Moscato con camminate di Nordic walk e una camminata libera per godere dei meravigliosi paesaggi delle colline del Moscato. Dalle 10.30 partirà la camminata enogastronomica ludico ricreativa non competitiva di circa 7 km tra vigneti e boschi sopra la collina della Gaminella, attraverso sentieri percorsi da Cesare Pavese. Sono sette le tappe degustazione tra le vigne in agriturismi e punti appositamente allestiti. In ognuna di esse sarà offerto un piatto degustazione con vino abbinato: aperitivo di benvenuto offerto dal Consorzio del Moscato d’Asti, antipasti, primo, piatto sfizioso tradizionale, secondo con contorno, crostino con crema di nocciole al cioccolato, torta di nocciole con moscato d’Asti. Vino ed acqua sono compresi nelle varie soste.

A Magliano Alfieri nel fine settimana è in calendario la festa di San Maurizio. Presso il piazzale adiacente al nuovo asilo ci sarà lo stand enogastronomico. La giornata di oggi si aprirà alle 11 con la Messa presso la chiesa dei Santi Antonio e Maurizio con la partecipazione della banda musicale “La Maglianese”. Alle 12.30, nel salone, è in programma il pranzo per tutti, su prenotazione. In serata balli con il dj-set di Pisquo. Info: pagina Facebook proloco Magliano Alfieri



In questo fine settimana è in calendario a Guarene la Sagra vendemmiale. Oggi alle 8.30 aprirà l’area mercatale e alle 9 partirà il bike tour su un percorso ad anello di circa 20 chilometri (adatto a tutti) sul sentiero dell’incanto. Una seconda partenza del tour sarà alle ore 14. Alle 11 è in programma la consegna del premio Guarene, seguita, alle 12, dall’aperitivo in piazza. I parcheggi consigliati sono in via Cuneense, viale Mazzini e piazza della Pantalera.

Appuntamento con la Sagra della Cugnà a Serralunga d'Alba. Oggi nel centro storico ci sarà il mercato dei prodotti tipici, agricoltura e artigianato. Saranno presenti anche i Formaggi del consorzio Roccaverano da abbinare alla cugnà, mostarda piemontese che si ottiene dal mosto d’uva. Dalle 12.00 apertura stand gastronomici. Nel centro storico ci sarà la mostra dei pittori albesi emergenti: Elia Migliassi, Cristina Cappelletti, Marisa Balbo, Chiara Rolfo, Federico Bertorello e Leonora Mondiglio. Info: www.facebook.com/prolocoserralunga



Amèl’Amel, il festival dei mieli è in programma a Sommariva Bosco. Oggi, dalle 9, apriranno gli stand gastronomici e, dalle 11, ci sarà un’esposizione di vetture da rally. Dalle 15.30 è previsto uno spettacolo per i più piccoli e alle 17 si svolgerà il convegno sul miele. Alle 21, ci sarà la serata danzante con l’orchestra I Roeri. Per tutta la durata della fiera sarà allestito il luna park. Sarà inoltre visitabile fino a questo domenica la mostra di falsi d’autore “Posso farlo anch’io”, allestita nell’ex chiesa dei Battuti bianchi. Info: www.comune.sommarivadelbosco.cn.it



Oggi, domenica 24 settembre, si svolgerà a Canale il sessantaduesimo Gran mercà delle pulci che coinvolgerà il centro storico, dalle 8 alle 19. Ci saranno le bancarelle di oggettistica, cartoline, libri, riviste, fotografie, dischi, mobili e complementi d’arredo. La cartolina rappresentativa della sessantaduesima edizione, stampata in tiratura limitata, è la riproduzione di un’opera della pittrice canalese Cecilia Grasso, un olio su tela intitolato “Il mercato del martedì”.

La piccola frazione Tetti di Dronero propone un programma ricco di iniziative fino al 25 settembre per la festa patronale di San Michele. Oggi, domenica 24 settembre, alle 11, ci sarà la Santa Messa animata dal coro “Cantante”. Dalle ore 15.30 Vespri e processione con la banda musicale “San Luigi” di Dronero. A seguire giochi popolari con rottura delle pignatte e animazione.

Alle ore 21, grande appuntamento comico con i Tre Lilu con lo spettacolo “Mutandem”. Il costo dell’ingresso è di 6 euro fino ad esaurimento posti. I festeggiamenti si concludono lunedì 25 settembre. Info e locandina: www.facebook.com/cittadidronero



Appuntamento a Costigliole Saluzzo con la 86ª Sagra regionale dell’Uva Quagliano. La giornata di questa domenica inizierà alle 9 con l’apertura del mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato locale. Tante altre iniziative animeranno il paese nel corso della giornata: la mostra fotografica “Immagini fugaci”, cerimonie religiose, la “Scatolata”, la consegna delle borse di studio comunali agli studenti meritevoli del paese. A partire dalle 15, via libera ai balli occitani nel cortile del Palazzo Comunale in compagnia del gruppo Lou Serpent. A partire dalle 16, spazio agli intrattenimenti per bambini e famiglie; per le vie del paese si terrà la sfilata e lo spettacolo del gruppo “Bal do Sabre”. Gli eventi della Sagra si concluderanno oggi nella Sala Polivalente, a partire dalle 21, con la proiezione del filmato e delle foto ricordo dell’incredibile esperienza vissuta dagli abitanti di Costigliole attraverso la partecipazione al programma di Rai 2 “Mezzogiorno in famiglia”, avvenuta 16 anni fa. Info: www.facebook.com/comune.costigliolesaluzzo.cn.it

A Scarnafigi si festeggia la Patronale dei Corpi Santi, con molti appuntamenti in programma. Tra gli altri eventi, da segnalare questa domenica, alle 11, in piazza Don Dao, il tradizionale incontro delle autorità con i neolaureati, i neodiplomati della quinta superiore e della terza media e i bambini della prima elementare. A grande richiesta, oggi torna la sfilata degli abiti da sposa e abiti antichi “Prima o poi mi sposo” con oltre 40 figuranti e le coppie di sposi dell’anno. Per tutta la durata dei festeggiamenti sarà anche attivo il banco di beneficenza e il servizio bar (dalle 18) con giochi e divertimenti per grandi e piccini. Oggi, alle 15.30, in piazza Vittorio Emanuele, si terrà il concerto dei “Family band 4”, gruppo composto da un’intera famiglia di musicisti. Lunedì 25 settembre, alle 20, nel palatenda di piazza Don Dao, si cenerà con la pizza sfornata dalla pizzeria “Da Doda”, a cui seguirà il momento karaoke con l’animazione di Flavio Pittavino.



Spinetta, Cuneo, ha in programma la “Sagra di San Foca” che si svolgerà fino al 26 settembre.

Oggi, domenica 24 settembre alle 9, apertura del banco di beneficenza e alle ore 10.30 Santa Messa e processione di San Foca accompagnata dalla cantoria. Alle 12.30 rassegna fotografica con esposizione di fotografie storiche. A seguire, aperitivo offerto dal Comitato. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, 2° Vespa Raduno memorial Alessandro Turchi, con benedizione delle Vespe. Alle ore 16, la gara a gare il burro… con i metodi antichi e, alle 16.30 “Chrysalis” lo spettacolo che coniuga teatro, circo e clownterapia tutto in nome della solidarietà. Il pomeriggio si conclude alle ore 17,30 con la dimostrazione di ballo con la scuola di danza “Happy Dance For You”. In serata ci sarà “La cena del Giardinieri” con un ricco menù a base di bollito. La serata musicale è a cura di “Claudio Music Folk” e, per gli appassionati, il karaoke con “L’unadoppia”.

La Fiera d'Autunno di Caraglio e Valle Grana prosegue anche oggi, 24 settembre, a Caraglio. Saranno oltre 300 le bancarelle presenti in fiera, con proposte che andranno dall’eccellenza artigiana, a quella alimentare e al polo dedicato all'agricoltura, dando spazio a aziende locali e non. Oggi la Fiera riapre alle 9 fino alle 20. Dalle 10 si potrà visitare la mostra in San Paolo. Dalle 9 alle 20 piazza Giolitti si animerà con il mercatino dei bambini e la mostra per lo scambio di figurine. Dalle 9 in via Roma e via Valgrana il mercato ambulante; in piazza Martiri l’esposizione delle moto e dalle 10 in piazza della Cooperazione le esibizioni sportive. Alle 15 in piazza San Paolo la dimostrazione di trebbiatura alla vecchia maniera. In piazza San Paolo e corso Giovanni XXIII viene allestito il polo dell’agricoltura: fattoria con esposizione di animali e passeggiate a cavallo.

Appuntamento aperto a tutti con la 20^ Sagra degli Gnocchi al Castelmagno presso piazza Cavour dove si potrà gustare a pranzo e a cena il menù a base degli gnocchi al Castelmagno e altri prodotti tipici del territorio caragliese. Info: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio



A Valloriate in questo fine settimana torna la festa patronale di San Michele. Oggi, 24 settembre, dalle 9.30 “Swap Party”, scambio di vestiti e oggetti usati completamente gratuito. Alle 10 processione e S. Messa presso la parrocchia di San Michele e, alle 12.30, pranzo a base di Oula al Forn. Per i più piccoli e le loro famiglie, alle 15, Ludobus. Alle 15.30 “Alla scoperta del Vallo Alpino di Valloriate”, breve escursione guidata per conoscere la storia del posto. Al rientro sarà possibile visitare il Museo della Guerra e della Resistenza all’interno del Municipio. Alle 16 merenda con Bodi e Aje con tipiche patate di montagna bollite e condite con salsa aioli.

A Dronero questa domenica ci sarà l'ottava edizione della "Passeggiata per la Vita", una camminata benefica e non competitiva con due percorsi a scelta di diversa difficoltà e un ricco pacco gara per i primi 4000 arrivati. Sarà possibile iscriversi fino a 30 minuti prima della partenza direttamente in piazza Martiri della Libertà, mentre i pettorali sono in prevendita (a 6€ l'uno) presso numerosi locali convenzionati. Si possono acquistare anche pettorali per i propri amici a quattro zampe, a 3€. Il ricavato delle vendite verrà devoluto ad "AIL Cuneo" ed al "Fiore della Vita" di Savigliano. Nel corso della giornata, non mancheranno animazioni e intrattenimenti per tutti. Per chi desidera si può inoltre pranzare con il menù dello sportivo nei locali convenzionati, previa prenotazione. Ritrovo alle 8.30 in piazza Martiri della Libertà.

A Roccaforte Mondovì la festa patronale di San Maurizio si svolgerà fino a lunedì 25 settembre. Tutti i giorni sarà allestito lo street food tra le vie del paese con specialità e birre artigianali. Non mancheranno intrattenimenti gratuiti per le famiglie e il luna park. Oggi ci sarà il mercatino di antiquariato e artigianato che durerà tutto il giorno. Per le vie del paese sarà, inoltre, possibile ammirare le foto del contest fotografico con i migliori scatti del territorio di Roccaforte. Alle 10.30 la Messa in parrocchiale, mentre il Vespro solenne, la processione e il concerto della banda musicale di Villanova sono previsti per le 16. Dalle 15.30 il gruppo Alpini organizza la castagnata in piazza Gelso e alla stessa ora è prevista la benedizione alla lapide della croce partigiana. Alle 17.30, presso la Crusà, si alzerà il sipario sul progetto “Il buongiorno si vede dal castello”.

Fino al 25 settembre torna a Crava (Rocca de’ Baldi) la “Fiera d’Autunno - Antica Fiera del fagiolo”. Oggi sarà il giorno della Fiera: dalle ore 8 il centro paese si animerà con il mercatino di prodotti tipici, agricoli e artigianali, con “Arte in corte” e con l’esposizione di macchinari agricoli, muli e altri animali. Dalle ore 10, partenza della camminata tra la natura “Dui pass a pè”. Da mezzogiorno, street food “fagioli dal mondo”. Proseguimento nel pomeriggio (dalle 15) con la castagnata e una passeggiata tra le coltivazioni del “Pois”. Resterà aperto per tutta la giornata il Museo di storia di vita contadina “La Cantina”, in centro paese. Alle ore 20, serata polenta in musica, sulle note dell’Orchestra “Simpatia”. Chiusura di festeggiamenti, lunedì 25 settembre, con la “cena delle trippe”. Info: www.facebook.com/prolocoRoccadebaldese01



A Caramagna Piemonte è tempo di festa in onore della patrona Caterina De Mattei. I festeggiamenti iniziano presto questa domenica, con la fiera dell’artigianato; dalle ore 9 alle ore 18 il gruppo Alpini apre il museo presso la Casa Alpina. Alle 10 grandi e piccini sono invitati alla mostra dei Lego e a “Cara…Meraviglie”, la mostra libri antichi presso la biblioteca. Alle ore 11 in piazza Castello c’è il convegno degli allevatori piemontesi, seguirà l’aperitivo offerto. Nel pomeriggio, alle 14, si parte dalla biblioteca per il viaggio nel patrimonio storico e artistico di Caramagna e alle 15.30, in piazza Umberto I, è tempo dello spettacolo Show Time, il format di Night Project, con ballerini, mangiafuoco, acrobati aerei. Alle ore 18 la biblioteca ospita la festa dei nuovi nati e alle 21 sul palco di piazza Boetti salgono i Divina in concerto. Fino al 25 settembre per chi ama la buona cucina l’appuntamento è, a partire dalle ore 18, sotto la Torre del Vecchio Consiglio con stuzzichini, aperitivi, panini, cocktail e tanta bella musica presso la Taverna a cura del Gruppo Giovani e, dalle ore 19, in piazza Castello, con l’apertura al self-service e la degustazione dei prodotti tipici della cascina Capello. Non mancherà il luna park in piazza Castello. Programma completo su: www.comune.caramagnapiemonte.cn.it





Spettacoli e musica



A Barolo in questo fine settimana c’è “Collisioni Circus”. Alle 15.30 in Piazza Caduti per la Libertà appuntamento con circo, arti di strada e magia. Ci saranno funamboli, clown, maghi, prestigiatori, performer, illusionisti, in spettacoli e galà di magia. Prenotazione posti scrivendo a prenotazioni@collisioni.it specificando il giorno. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

A Sinio oggi, domenica 24 settembre, alle 16.30 al Nostro teatro appuntamento con la commedia “Premiata merceria Spatusso” di Oscar Barile. L’evento è stato organizzato per aiutare la raccolta fondi della Caritas a favore del progetto per la ristrutturazione del centro di prima accoglienza di Alba, «in memoria del carissimo don Gianfranco Marengo». Ingresso a offerta libera, raccomandata la prenotazione. Info: www.facebook.com/nostro.sinio



A Priero questa domenica, nell’ambito di “Paesaggio & suono”, dalle 15 è in programma un pomeriggio musicale. Alle 18.30 ci sarà il concerto dei Tre Martelli, con la partecipazione di Simona Colonna, “Canti e danze della tradizione popolare piemontese”. Il concerto sarà preceduto dal workshop: “Danze Rare del Piemonte” con inizio alle 15.00, consigliata la prenotazione. Il workshop si concentra su danze delle valli e delle campagne: Burea del Roero, Monferrina delle Langhe, Varianti dello Sbrando, Curenta dei Butei, Courenda delle Valli di Lanzo, Courenda di Balm. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/prolocopriero





Arte e cultura



La maratona fenogliana quest’anno compie dieci anni. Questa edizione avrà per protagonisti indiscussi i lettori con la volontà di condividere una passione comune: la scrittura di Beppe. Ad accompagnarli ci saranno, come ospiti speciali, lo scrittore Giorgio Fontana, la band Contratto Sociale Gnu Folk e il cantautore Alberto Visconti. A partire dalle ore 15 di oggi, domenica 24 settembre, in Piazza Rossetti ad Alba verrà data voce alle pagine di “Primavera di bellezza”, de “Il partigiano Johnny” e di “Una questione privata”. Partigiano in aeternum: un motto, un credo e il tema della maratona 2023. Così nelle tre tappe di un percorso che parte da Casa Fenoglio e, passando per le ex carceri in Vicolo San Giuseppe, arriva di fronte al Municipio, verranno ripercorsi i passi di Johnny, di Milton e di tutte le giovani e i giovani che hanno scelto una volta e per sempre da che parte stare. Info: www.beppefenoglio22.it/evento/maratona-fenogliana-2023-partigiano-in-aeternum



Oggi, 24 settembre si terrà la “Camminata Resistente – Anello Canale Roca Tajà” attraverso i sentieri partigiani. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Franco Casetta con Canale Ecologia, Museo Arti e Mestieri di Cisterna e Polo Cittattiva per Astigiano e Albese. Lo scopo di coinvolgere il più possibile altre persone che desiderino camminare sui luoghi che hanno visto agire la 23ª Brigata e conoscere alcuni episodi significativi legati a essa. Partenza alle 10 da piazza Europa a Canale (lato bar) con arrivo a Casa Natura dove sarà possibile arrivare direttamente per proseguire la camminata. Si proseguirà verso Roca Tajà per poi tornare a Casa Natura per il pranzo al sacco. Verso le 15 rientro a Canale. È disponibile la traccia al link: www.alltrails.com/it-it/explore/map/anello-da-canale-a-rocca-taja?u=m&sh=a5kl95 Gradita la prenotazione scrivendo a associazionefrancocasetta@gmail.com o polocittattiva_formazione@icsandamiano.edu.it In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.



Fino a questa domenica Ostana ospita una serie di interessanti dibattiti riuniti sotto il titolo “Dallo spopolamento alla rinascita, il caso di Ostana”. Oggi, nel salone comunale si terrà dalle 9 “Riflessioni”, una libera discussione sugli elementi emersi nelle giornate precedenti. All’incontro è previsto l’intervento di don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele.



Questo fine settimana sono in calendario le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza, tra la popolazione, dell’immenso patrimonio culturale dell’Europa, incoraggiando la partecipazione attiva dei cittadini per la sua tutela e la sua salvaguardia. In occasione della ricorrenza e della nona edizione di “Cultura a porte aperte”, promossa dalle diocesi piemontesi, nella Granda sono previste numerose iniziative tra aperture straordinarie e viste guidate. Tra i beni interessati, a Cuneo ci sono il Museo Diocesano San Sebastiano, la Confraternita di Santa Croce, le chiese di Sant’Ambrogio, Santa Maria della Pieve e Cattedrale. A Vignolo saranno proposte visite guidate gratuite alla Cappella di San Costanzo, a Montanera, visite gratuite alla Cappella dell’Assunta o di Madonna Lunga. A Fossano appuntamento alla Confraternita della Santissima Trinità e alla Cattedrale di Santa Maria e San Giovenale.

A Bra questa domenica apre al pubblico Casa Cottolengo dalle 15 alle 16.30 e sarà possibile visitare le sale e il cortile della casa natale del Santo Beato Cottolengo. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Info: www.turismoinbra.it

­Oggi ad Alba sarà possibile visitare diverse aree archeologiche e osservare strutture e reperti di età romana risalenti al passato di Alba Pompeia e alle sue trasformazioni in età medievale. Si potrà partire dall’ingresso del museo civico archeologico e di scienze naturali Federico Eusebio, nel cortile della Maddalena, alle 15.15 e 17.15 per visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria. Info: pagina Facebook Comune Alba.

In queste giornate di Cultura a porte aperte, sempre ad Alba sono aperte la cattedrale di San Lorenzo e le chiese di San Giovanni e Santa Maria Maddalena. In entrambe le giornate è possibile visitare il Museo diocesano di Alba. Nella diocesi di Alba saranno aperti: San Frontiniano di Arguello, la confraternita di San Bernardino a Canale, la confraternita di Santo Spirito a Castagnito, a Cherasco le chiese di Sant’Iffredo e di Sant’Agostino. A Corneliano si potranno visitare la parrocchiale e le chiese di Santa Elisabetta e San Bernardino, a Cortemilia la Trinità, la parrocchiale e la pieve di Santa Maria; a Guarene l’Annunziata, a Magliano Alfieri Sant’Andrea e la cappella del castello, a Montà il santuario dei Piloni, a Monteu Roero la confraternita di San Bernardino. Elenco completo su: www.cittaecattedrali.it/it/porte_aperte/6

Oggi il Castello di Nucetto ritorna a vivere: dalle 14 il Castello degli Alerami del X secolo tornerà a popolarsi proponendo grazie al gruppo storico “Compagnia dell’Alto Monferrato” scorci di come si viveva nel Medioevo attraverso la ricostruzione di scene di vita. Alle 16.30 verrà proposto “Ridere all’Opera”, concerto lirico con arie e duetti d’opere buffe tratte dal repertorio italiano, con ingresso libero. Info: https://comune.nucetto.cn.it

L’accompagnatore naturalistico Marco Sarale propone, per oggi, 24 settembre, alle 9.30 e in replica alle 15, una bella escursione alle cave di alabastro di Busca. Info: www.comune.busca.cn.it

Questa domenica, con inizio alle 11.15, si svolgerà una visita guidata e gratuita ai palazzi storici che hanno rappresentato la storia della seta a Cavallerleone. La visita sarà effettuata all’esterno del setificio “Gioanetti Ceriana” di proprietà privata, setificio storico nel quale si svolgeva la produzione della seta. Poi, si visiterà il primo piano del palazzo “Balbo - Ferrero”, proprietà comunale. Anche qui, da fine 1800 si svolgeva la lavorazione della seta.

Oggi è in programma un viaggio nella protostoria della Valle Gesso, attraverso la visita guidata presso la necropoli di Valdieri. Obbligatoria la prenotazione.

A Dronero questa domenica alle 15 ci sarà la visita guidata al Museo Mallè con Beatrice Condorelli. Info: www.facebook.com/cittadidronero

Sempre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà possibile visitare le torri che fanno parte della rete di progetto “Langa del Tanaro”: torri di Camerana, Castellino Tanaro,

Murazzano, Priero, Rocca Cigliè con visite accompagnate a cura dei volontari culturali.

Ingresso gratuito dalle 15.00 alle 18.30.

