Ripartono gli incontri al centro Acli di Fontanelle

Ha riaperto domenica 10 settembre il “Centro incontri Acli di Fontanelle - Aps” presieduto da Emilia Chesta, con tante iniziative per ritrovare tutti i soci in allegria.

Domenica 1 ottobre è in programma la festa di San Michele e il Centro propone una giornata a base di paella, con la musica della fisarmonica di Claudio.

Il menù comprende: insalata capricciosa, carne alla zingara, paella, assaggio di formaggi, dolci del direttivo, caffè e bevande al costo di 25 euro. La prenotazione va effettuata al numero 3387580917.

A partire da venerdì 20 ottobre sono ripartite le lezioni di ginnastica dolce alle ore 14.45, che proseguiranno fino al 15 dicembre. Possono partecipare tutti i soci e le socie in regola con il tesseramento.

La ginnastica dolce è uno sport che prevede esercizi graduali, che agiscono in maniera mirata su alcuni muscoli: l’obiettivo è allenare il corpo allo sport senza stressarlo in maniera eccessiva. Vengono quindi eseguiti in serie allungamenti, distensioni, stretching e addominali di vario genere, che lavorano sulla flessibilità del tono muscolare e sulle articolazioni. Non mancano anche movimenti focalizzati sulla distensione della colonna vertebrale e dei muscoli del collo, che spesso determinano irrigidimenti e mal di schiena. Per le prenotazioni chiamare il numero: 3479683927.

Per quanto riguarda la struttura del circolo, durante la pausa estiva, sono stati effettuati alcuni lavori di miglioramento, in particolare la rabottatura e riverniciatura del pavimento della sala circolare utilizzata per ballare, la sistemazione dell’accesso al locale dispensa e, grazie all’intervento dell’amministrazione, la sostituzione della caldaia per il riscaldamento.

Un centro vivo che permette a tutti i frequentatori di sentirsi parte dell’associazione, tra socialità e sostegno reciproco, sempre con il sorriso sulle labbra.