Rifreddo, interventi per circa 80 mila euro sulle strade cittadine

Oltre ai grandi cantieri sulla piazza della Vittoria e sul nuovo polo scolastico l’amministrazione rifreddese guidata dal sindaco Cesare Cavallo sta portando avanti anche una diffusa opera di manutenzione straordinaria sulle viarie arterie viarie del paese.

In questo contesto nelle settimane scorse sono stati realizzati interventi sulla strada per il Devesio e via San Bernardo e nelle prossime settimane si interverrà in via Ruata canali ed in via Borello.

“Per ciò che consta i lavori pubblici - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - la nostra amministrazione cerca di lavorare su due livelli. Da un lato si concentra infatti sui grandi problemi del nostro Comune come la necessità di nuove scuole o di nuovi spazi e dall’altro si cerca invece di migliorare e manutenere efficacemente le infrastrutture esistenti. Questo secondo aspetto che potrebbe sembrare meno importante è per noi invece fondamentale ed ogni anno cerchiamo di destinare allo stesso più fondi possibili. Quest’anno grazie alla soluzione della lunga querelle sui fondi Ato siamo riusciti a recuperare circa 80mila euro e aggiungendo alcuni fondi nostri siamo riusciti a mettere in cantiere diversi importanti interventi”.

Venendo ai singoli interventi va messo in luce che sulla strada che dal ponte al confine col comune di Sanfront porta al bianco santuario del Devesio è stata realizzata una rilevante scogliera di sostegno della carrozzabile, realizzata una caditoia per lo scolo delle acque e poi asfaltata la parte della via interessata dalla frana di alcuni anni fa.

In via San Bernardo i lavori hanno visto la sistemazione delle griglie di raccolta delle acque piovane ed il completo rifacimento della pavimentazione stradale. Completati questi interventi i lavori ora proseguiranno al Rubatore dove si interverrà per uno smottamento nei pressi del Combal Ignazio per la sistemazione di una barriera di protezione sullo stesso corso d’acqua e sulla asfaltatura della carrozzabile che porta a via dei Monti.

Ultimo intervento previsto sarà quello legato alla sistemazione della pavimentazione di via Borello. Una serie di lavori che sicuramente migliorerà ulteriormente la già ricca dotazione infrastrutturale del paese e che dimostra ancora una volta la sensibilità dell’amministrazione sulla cura e sicurezza delle strade cittadine.