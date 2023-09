Successo e soddisfazione per l’Assemblea Nazionale dei piccoli Comuni d’Italia che si è tenuta a Scarnafigi

Si è conclusa domenica scorsa nella suggestiva cornice dell'abbazia di Staffarda la tre-giorni dedicata alla Festa Nazionale dei piccoli Comuni d’Italia che aveva preso il via venerdì 22 settembre a Scarnafigi.

Il paese sarà per un anno la ‘Capitale dei piccoli Comuni italiani’ a chiusura della cerimonia ufficiale dell’Assemblea dei piccoli comuni c’è stato il passaggio di consegne attraverso la simbolica ‘Chiave dei piccoli Comuni d’Italia’ da parte del sindaco di Stalettì Mario Gentile del comune calabro in provincia di Catanzaro (in cui si era tenuta l’assemblea Anpci nel 2022) al sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo.

L'organizzazione di questo evento è stata senza dubbio faticosa, ma i risultati ottenuti sono stati ben più che soddisfacenti – osserva Ghigo. - È stato un convegno ben riuscito e memorabile, con la partecipazione di numerosi politici italiani e regionali di spicco. Questo dimostra che anche i piccoli comuni hanno una voce importante anche per la tenacia e la capacità di sopravvivere.

Avevamo delle preoccupazioni riguardo all'esito, ma alla fine, grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco e di tutte le associazioni locali, l'organizzazione ha operato in modo impeccabile e di questo ringrazio tutti”.

Domenica all’abbazia di Staffarda la festa si è conclusa con la messa solenne celebrata dal vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo alla quale hanno partecipato alcuni sindaci provenienti da molte regioni d’Italia tra cui Veneto, Abruzzo e Sardegna.

Sono stati ricordati i sindaci defunti con un momento di raccoglimento.

I canti durante la celebrazione liturgica sono stati eseguiti dal gruppo dei ‘Sociu dla bira’ accompagnati dal pianista Gabriele Castelletto.

A seguire i primi cittadini accompagnati dal sindaco di Revello Daniele Mattio e dal vice Aldo Perotto con alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno fatto da ‘padroni di casa’ accompagnando gli ospiti a visitare il prezioso bene architettonico di Staffarda e il suo chiostro sotto la guida dell’esperta Valentina Strocco, dell’associazione DialogArt.

Franca Biglio presidente dell’Anpci ha poi donato un quadro ricordo al sindaco Daniele Mattio e un riconoscimento al vescovo Cristiano Bodo e al luogotenente dei carabinieri, comandante della stazione di Revello, Patrizio Sau.