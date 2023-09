Alba Land: ritorna il grande Luna Park con offerte speciali e divertimento per tutti

L'autunno ad Alba si sta preparando a brillare ancora una volta con la 93ª edizione della prestigiosa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Tra le numerose attrazioni che faranno risplendere la "Città delle Cento Torri," spicca Alba Land, il più grande Luna Park della provincia di Cuneo. Questo eccezionale evento promette cinque settimane di puro divertimento, con oltre cinquanta entusiasmanti giostre per appassionati di tutte le età, trasformando piazza Medford e piazza Sarti in un autentico paradiso del divertimento.



Date e Orari da Segnare: Alba Land sarà aperto al pubblico dal 29 settembre al 1° novembre, garantendo un'esperienza indimenticabile durante l'intera durata della fiera.



Gusto e Sapore con lo Street Food Festival: Gli amanti del buon cibo saranno deliziati dallo Street Food Festival, un'appassionante collaborazione con Orion Eventi. Questo "festival gourmet del cibo di strada" si terrà dal 29 settembre (dalle 18:00 a mezzanotte) al 1° ottobre (dalle 10:30 a mezzanotte). Circa quindici stand di operatori accoglieranno i visitatori a bordo dei loro food truck, offrendo una vasta gamma di prelibatezze gastronomiche, tra cui succulenti hamburger, gnocco fritto, picanha, frittelle di baccalà, spiedini di pesce, piadine, polpette gourmet, arancini e molto altro. E per completare questa esperienza culinaria, saranno disponibili le rinomate birre artigianali di Baladin e Birra Ceca.



Illuminazione della Notte Albese: Un evento imperdibile è programmato per il 7 ottobre alle 23:00, quando uno spettacolo pirotecnico illuminerà la notte ad Alba sulle sponde del fiume Tanaro. Le scintillanti luci colorate raggiungeranno il loro massimo fulgore da piazza Sarti e piazza Medford, creando un'atmosfera magica che non potete perdervi.



Promozione Speciale: Divertimento a soli 2 Euro: Un'offerta straordinaria attende gli appassionati di giostre: ogni domenica mattina, dalle 10:00 alle 12:30, e ogni mercoledì, sia nel pomeriggio che nella sera, potrete godere delle attrazioni a soli 2 euro, grazie a una promozione sui biglietti. Questa è un'opportunità da non perdere per godersi il divertimento senza svuotare il portafoglio!



Un atto di generosità verso il Centro Riabilitazione 'Ferrero: Come da tradizione, Alba Land sarà lieto di ospitare i ragazzi del Centro Riabilitazione 'Ferrero.' La data precisa dell'incontro è ancora da stabilire, ma il Luna Park dedicherà loro una mattinata speciale, garantendo un'esperienza di divertimento in totale sicurezza.



Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, non esitate a contattare il numero di telefono 331/8345527 o a scrivere una e-mail all'indirizzo albaland.2021@gmail.com.

Preparatevi per cinque settimane di divertimento, cibo delizioso e momenti indimenticabili ad Alba Land durante la 93ª Fiera del Tartufo Bianco d'Alba!