Cervasca: Merlo amplia lo stabilimento TreEmme con nuove strutture per 10mila metri quadri in più

Merlo è un'azienda metalmeccanica italiana specializzata nella produzione di sollevatori a braccio telescopico sia fissi che a torretta rotante, di betoniere auto-caricanti, di trattori forestali e mezzi cingolati. Fortemente votata all'internazionalizzazione, il gruppo Merlo ha sei filiali all'estero (Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia e Australia) e una rete distributiva di oltre 80 importatori e 600 concessionari.

Nel tempo, la crescente complessità aziendale ha portato il Gruppo ad avere 9 società interne specializzate e tra queste il fiore all'occhiello è rappresentato da TreEmme, azienda specializzata nel disegno e nella realizzazione di attrezzature studiate ad hoc per i telescopici Merlo.



Nata nel 1996, oggi TreEmme produce trattori forestali, attrezzature e mezzi cingolati, offrendo soluzioni su misura per ogni necessità. Nell'ultimo quadriennio, con l'obiettivo di incrementare la produttività e soddisfare al meglio le richieste del mercato delle attrezzature, lo stabilimento TreEmme di Cervasca in provincia di Cuneo è oggi più grande (oltre 10mila metri quadrati in più) ed è stato profondamente rinnovato in ottica 4.0: ci sono sei magazzini automatici verticali, 4 nuovi robot di saldatura e un nuovo impianto di verniciatura dedicato agli attrezzi.



L'intera produzione è stata inoltre resa più sostenibile, grazie all'installazione sul tetto di pannelli fotovoltaici in grado di produrre 313,00 kW e l'introduzione di termici verso l'esterno.

Pala per sfusi

Montata sui sollevatori telescopici Merlo Alta Capacità, l'angolo di inclinazione è stato maggiorato di 14 gradi per rendere ancora più agevole lo scarico del materiale. La pala è dotata di tagliente in acciaio ad alta resistenza, di corpo centrale in monoscocca con rinforzi interni ed esterni e di fiancata con nervature in acciaio. La protezione del tagliente frontale rende possibile la circolazione su strade pubbliche, a richiesta viene fornito un tagliente supplementare di usura intercambiabile a doppio smusso imbullonato. La pala pesa 860 chilogrammi, è larga 250 centimetri, ha una capacità di 3.000 chilogrammi e una portata massima di 2.700 kg.

Porta Big Bag

Montato su tutti i sollevatori della gamma Agricoltura, il porta Big Bag (peso 230 kg, larghezza 165 cm) ha una portata massima di 2.500 Kg, con 4 fermi per evitare lo scivolamento dei sacconi. Lo stabilizzatore per borse antioscillazione aumenta la stabilità, l'efficienza e la sicurezza. La struttura in tubolari azzera il rischio di danneggiare i sacconi mentre la struttura rialzata previene eventuali danni al tetto del rimorchio durante il caricamento. Gestisce indifferentemente borse grandi con uno, due o quattro manici.

Piattaforma trilaterale per gallerie

Montata sulla gamma dei sollevatori Rotativi Merlo, la piattaforma trilaterale per gallerie soddisfa tutti i requisiti richiesti dei settori civile, minerario, petrolifero e del gas. La piattaforma ha tutte le caratteristiche necessarie per garantire le massime condizioni di sicurezza durante tutte le operazioni, comprese quelle in galleria. Il cestino può ospitare un massimo di 3 operatori ed è dotato di un tetto certificato FOPS. Conforme alla normativa EN 280 sulla sicurezza, la piattaforma garantisce inoltre un'ottima movimentazione in cantiere, la rotazione di 90° su entrambi i lati e la possibilità di utilizzare strumenti pesanti. Il peso è di 630 Kg la larghezza di 230 cm, la portata massima di 800 kg.

Piattaforma trilaterale ad apertura frontale

Ideale per le lavorazioni in quota, la piattaforma trilaterale ad apertura frontale è progettata per il sollevamento in sicurezza di due o tre persone. La piattaforma è dotata di quadro comandi per gestire i movimenti della macchina e dell'attrezzatura. Tra le caratteristiche vi sono la rotazione laterale della navicella ad azionamento idraulico e la protezione frontale ribaltabile. Disponibile sui sollevatori stabilizzati e i rotativi, la piattaforma pesa 555 kg, ha una larghezza di 2,4 metr40 centimetri e ha una portata massima di 800 kg.