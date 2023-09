Bra, il quartiere Bescurone è pronto per la festa della Beata Vergine del Rosario

Il 7 ottobre, la Chiesa celebra la memoria liturgica di Maria, venerata con il titolo di “Regina del Rosario”. Anche Bra presenta un forte legame a questa ricorrenza, grazie ad una porzione di popolazione che opera attivamente con slancio e generosità nel quartiere Bescurone.



Proprio la comunità cristiana di Bescurone, il Quartiere Bescurone, con il patrocinio della Città di Bra, invitano tutta la cittadinanza ad una serie di importanti appuntamenti religiosi e occasioni di svago per tutti i gusti. Di seguito, gli eventi da non perdere, in programma dal 6 all’8 ottobre.



Venerdì 6 ottobre, presso la chiesa Beata Vergine del Rosario si terrà l’Adorazione eucaristica dalle ore 10 alle ore 15, mentre alle ore 20.45, sempre nella stessa chiesa ci sarà un incontro con don Gilberto Garrone parroco di Bra, dove è previsto un intermezzo musicale con Chiara Barbero e Jacopo Bertolusso; alle ore 21.20 spettacolo dei “I Semplicemente Noi” dal titolo “In/out l’arte a 360°”.



Sabato 7 ottobre, alle ore 20, presso il Palatenda, Cena dell’Amicizia con prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 ottobre, presso il bar Sportgente (3515775899 dalle ore 14 alle ore 18). Il menù prevede: antipasto, lasagne al forno, salsiccia e patate al forno, torta di cioccolato e pesche. Il tutto a 18 euro, mentre a fare da sottofondo alla serata ci penserà la Senza Dischetto Band con “Cammino tra i cantautori italiani”.



Domenica 8 ottobre, Santa Messa alle ore 9.30 nella chiesa Beata Vergine del Rosario, mentre alle ore 10.40 ci sarà l’aperitivo in giardino, nel pomeriggio, alle ore 15, intrattenimento per grandi e piccini, merenda per tutti, fino all’ultimo step della festa, che sarà l’estrazione della Scatolata alle ore 17.30, preceduta dalla castagnata. Tutto chiaro? Ecco, sapete già cosa fare.