Roccabruna si prepara per la Gran Castagnata e Fiera di Valle

Roccabruna si prepara per la 44^ Gran Castagnata e la 19^ Fiera di Valle a cura dell’associazione Amici dell’Acciuga, che da anni organizza a Dronero la Fiera degli Acciugai, in collaborazione con la neo Pro Loco e con il sostegno del Comune di Roccabruna.



Si inizierà domani sera, venerdì 29 settembre, con subito una bellissima novità: la sagra del "Risotto alle castagne". Alle ore 20 cena, su prenotazione (ancora posti disponibil - iscrizioni presso la farmacia di Roccabruna), ci sarà una cena a base di risotto alle castagne, cinghiale con contorno, formaggio e dolce. Seguirà, alle ore 22, il concerto dei Discoinferno, per infiammare i palchi con il nuovo Tour "IT'S RAINING DANCE”, e la musica poi con il DJ Set.



Sabato 30 settembre, alle ore 15 ci sarà l’ufficiale apertura della Fiera, a cui seguirà, alle ore 16 un emozionante concerto degli allievi del Corso musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero. Alle ore 17, con la partecipazione di varie autorità, ci sarà l’inaugurazione della Fiera e la premiazione del concorso “Castagna d'oro". Pink Party alla sera, con dalle ore 21 l’energia di Marco Marzi e Marco Skarica Summer Tour 2023. Alle ore 22 ci sarà invece uno spettacolo pirotecnico.



Giornata ricca di appuntamenti sarà anche quella di domenica 1 ottobre. Con ritrovo dalle ore 9 La Proloco e 500 Club Italia organizzano il raduno FIAT 500, un omaggio a quella che è stata e che è il sogno di tanti. Alle ore 9 ci sarà anche l’esposizione delle bancarelle di artigianato, hobbistica, alimentari, produttori. Nel pomeriggio, alle ore 14, ci saranno laboratori e animazione per bimbi, nonché il bellissimo concerto della fanfara dei Bersaglieri di Asti "R. Lavezzeri". Alle ore 16 un altro imperdibile concerto, quello del gruppo Madamé. Durante tutto il giorno, inoltre, ci saranno Educational clima Balloon in collaborazione con IC Dronero e voli vincolati in mongolfiera, nonché l’esposizione di bovini, ovini ed equini, dimostrazione del Centro cinofilo "CRAZY DOG" e di cani da soccorso.



Sia sabato che domenica per tutti nella piazza del Municipio ci sarà anche lo Street Food. L’occasione desidera essere per tutti ritrovo, scoperta e festa.