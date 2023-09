Settembre Saluzzese, gli appuntamenti della settimana

Ogni settimana il calendario di settembre saluzzese pone al centro la musica, il teatro, gli eventi di piazza, le celebrazioni ufficiali: vuole essere un momento culturale di territorio, aperto alle più diverse proposte.



Il programma dal 5 ottobre all’11 ottobre:



Giovedì 5 ottobre 2023 - ore 20.30 Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello CORSO DI CUCITO



Venerdì 6 ottobre 2023 ore 10.00

Il Quartiere, piazza Montebello 1

Convegno su “FORESTE E SERVIZI ECOSISTEMICI - DALLA TEORIA ALLA PRATICA”



Venerdì 6 ottobre 2023

Confraternita Croce Nera

Concerto a cura dell'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA



Venerdì 6 ottobre 2023 - ore 20.30 Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello LABORATORIO DI FOTOGRAFIA



Sabato 7 ottobre 2023 - ore 21.00

Tasté Spazio Civico, via Salita al Castello

SERATA KARAOKE



Domenica 8 ottobre 2023 - ore 16.30

Casa Cavassa

GUSTI E SAPORI TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO

Costo: 8€. Info e prenotazioni: musa@itur.it



UR-CA. info@ur-ca.it, 3496275879

MU.SA. musa@itur.it, 3293940334

IL QUARTIERE. eventi@comune.saluzzo.cn.it, 0175211458