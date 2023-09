Mondovì, il consiglio comunale ricorda Tarcisio Dho, Giuliana Bagnasco e Daniela Grosso

Ultima seduta itinerante del 2023 per il Consiglio Comunale di Mondovì che ieri sera, venerdì 30 settembre, si è riunito in frazione Merlo.

In apertura della seduta il presidente Elio Tomatis ha dedicato un momento al ricordo di alcuni cittadini e amici monregalesi che sono scomparsi negli scorsi mesi.

"Vorrei ricordare Tarcisio Dho 1973 al 1992 dipendente comunale, operaio. Come sapete l'acqua di Mondovì arriva per la maggior parte dai Dho di Roccaforte, per 15 anni Tarcisio Dho ha controllato la regolarità della captazione e la qualità dell'acqua sul posto. Una professione che è scomparsa, soppiantata dalla tecnologia. Nell'ultima cena dei dipendenti, lo scorso anno, l'ho ancora incontrato. Lo ricordo perché ha svolto un lavoro di resposabilità ed è giusto ricordarlo e manifestare vicinanza alla sua famiglia."

"La seconda persona che voglio ricordare - ha proseguito Tomatis - è la professoressa Giuliana Bagnasco, che ha insegnato in molti istituti locali superiori. Una donna che ha fatto dell'insegnamento una missione per i suoi ragazzi, ma ha fatto molto di più. Era giornalista pubblicita, curava una rubrica culturale, sui due settimanali locali, era presidente dell'associaizone 'Gli spigolatori' che hanno portato nella nostra città eventi di spicco e rilevanza. L'ho conosciuta nel 2014 quando ero presidente della Monteregale e in lei ho subito colto la levatura culturale. Alla sua penna devo le recensioni ai miei libri, ci siamo sempre confrontati su molti importanti temi per tenere vivo l'interessa sulla cultura. Insieme abbiamo poi cullato l'idea della nascita della Casa delle associazioni, che meritano un luogo per potersi riunire e proprio oggi discuteremo dell'approvazione del regolamento, penso che sarebbe felice di saperlo. Sono contento di aver potuto condividere un pezzo di strada con lei, attraverso il passaggio di presidenza al figlio Gabriele, sono convinto che continuerà a camminare con noi."

"Giuliana era una seconda mamma per me, - ha detto il sindaco Luca Robaldo - in tante estati trascorse a Montezemolo, in compagnia dei suoi figli. Unisco il cordoglio mio e della giunta all'intero consiglio. Colgo l'occasione per ricordare con un testo predisposto dalla Comandante della Polizia Locale Domenica Chionetti per Daniela Grosso. Aveva da poco compiuto 50 anni, una donna minuta con un cuore grande per tutti, aveva voglia di fare bene, entusiasta, non si tirava mai indietro davanti alle difficoltà. Sorridente, gentile, garbata. Una donna corretta apprezzata dai colleghi, dagli amministratori, dalla gente, da tutti. Si era spesa molto nel periodo della pandemia e le era stato consegnato il nastrino per l'impegno profuso. Ha lottato fino all'ultimo con coraggio. Lascia un grande vuoto e un grande esempio di tenacia, esempio di moglie, mamma, collega, amica. Al marito Roberto e al figlio Andrea e a tutta la sua famiglia la vicinanza dell'amministrazione comunale tutta e dell'intera comunità".

In chiusura degli interventi preliminari il sindaco ha dato nuovamente il benvenuto alla nuova Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mondovì, il capitano Francesca Borelli.