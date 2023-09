Il 6 ottobre Le Quattro Stagioni di Vivaldi chiudono "I Concerti della Croce Nera" a Saluzzo

I Concerti della Croce Nera di Saluzzo organizzati dal Voxonus Festival si concluderanno, per questa stagione musicale, con un omaggio ad Antonio Vivaldi, protagonista assoluto del concerto “Le Quattro Stagioni”. L'appuntamento è venerdì 6 ottobre (ore 21.15) nella chiesa della Croce Nera a Saluzzo. Suonerà il prestigioso Ensemble Voxonus (formazione con strumenti originali), composto da Maurizio Cadossi, violino solista, Claudia Monti e Silvia Colli, violini, Claudo Gilio, viola, Eugenio Solinas, violoncello, Maurizio Less, violone e Luca Pollastri, cembalo. Al termine del concerto, un ultimo brindisi per salutare la città con il consueto rinfresco, questa volta dedicato a prodotti e specialità della stagione "autunno".

"Sette concerti che hanno visto la partecipazione di oltre 700 persone, registrando sempre il tutto esaurito. Un festival nel festival potremmo dire, che eredita la lunga tradizione del brand Voxonus adattandola al profilo storico-culturale di Saluzzo. Insieme all'associazione Collegium Artium e al Rotary Club, grazie al sostegno degli sponsor privati e con il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Saluzzo, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo: valorizzazione gli spazi della Confraternita della Misericordia restituendoli alla cittadinanza con un'operazione certamente musicale, ma altrettanto di marketing territoriale. Saluzzo si inserisce così a pieno titolo nel tour musicale del Voxonus Festival, che dalla Liguria arriva in Piemonte fino a Torino. Proprio nella capitale sabauda il 13 ottobre si terrà il primo dei dieci appuntamenti torinesi". Così Claudio Gilio, direttore artistico del Voxonus Festival e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona.

IL PROGRAMMA. L’op. 8 da “Il Cimento dell’armonia e dell’inventione” è la composizione più famosa del Prete rosso e certamente una delle più eseguite al mondo. Il Voxonus Ensemble ne propone una lettura filologica con strumenti originali e prassi storicamente informata, eseguendo anche l’invenzione – improvvisazione propria di questa collana di opere tipica del Barocco – di cadenze di collegamento fra alcuni tempi dei concerti. Si tratta di una visione estremamente ‘moderna’ che recupera il clima e le sonorità del Settecento, restituendo all’ascoltatore la freschezza e la ricchezza delle esecuzioni del tempo. Il programma fonde musica e poesia perché prevede la lettura dei sonetti scritti dallo stesso Vivaldi. Queste poesie, aderenti al concetto di "musica a programma" aiutano a visualizzare con le parole le immagini bucoliche evocate dall’Ensemble.

LA FORMAZIONE. Voxonus Ensemble è una formazione a organico variabile composta da musicisti specializzati nell’esecuzione con prassi filologicamente informata e con strumenti antichi. L’Ensemble è una realtà sinfonico-corale votata al repertorio barocco, capace di esprimerne lo spirito esecutivo dell’epoca. L’ampio repertorio comprende composizioni di Bach, Händel, Vivaldi, Haydn, Schubert, Mozart, Tartini e opere di artisti ‘minori’ e prime esecuzioni. Si presenta in varie formazioni fino alla compagine completa formata da oltre venti musicisti. Secondo lo spirito del festival, l’Ensemble propone ‘musica pregiata’.

I concerti della Croce Nera sono una stagione musicale di sette concerti, da giugno a ottobre, nata dalla partnership tra Voxonus Festival e associazione Collegium Artium, con l’obiettivo di valorizzare l'oratorio della Confraternita della Misericordia di Saluzzo, meglio noto come chiesa della Croce Nera. I concerti vantano il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione CRC, sono organizzati in collaborazione con Rotary Club Saluzzo e godono del patrocinio di Comune di Saluzzo e Terres Monviso.