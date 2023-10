Sicurezza delle donne e salute degli anziani: a Neive una serie di corsi aperti a tutti

I comuni di Barbaresco, Castiglion Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive e Santo Stefano Belbo, grazie alla disponibilità dei fondi del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Bra hanno realizzato un progetto trasversale a beneficio della cittadinanza.

Dopo le attività del Festival delle colline, dedicate ai bambini e alle famiglie, quest’anno il focus si apre sugli anziani per allargarsi a tutta la cittadinanza con progetti sulla sicurezza e la salute. Annalisa Ghella e Laura Capra sindache di Neive e Santo Stefano Belbo, capofila del progetto, hanno programmato numerosi corsi, non trascurando quelli sulla sicurezza delle donne, tematica tristemente attuale e sentita, che partiranno a Neive venerdì 13 ottobre alle 18 presso il Salone Mezzocolle-palestra Experience- Neive che si occuperà anche del corso di ginnastica dolce per gli over 65 tutti i lunedì alle ore 15,30 a partire da domani, lunedì 2 ottobre, fino a maggio. Nel calendario per la terza età sono previsti anche corsi di ballo liscio e fotografia.

Si è anche lavorato per migliorare la sicurezza e la salute organizzando incontri volti alle manovre di disostruzione delle vie aree pediatriche, primo soccorso e BLSD a Neive con la Croce Rossa e a Santo Stefano Belbo con l’associazione Form in Life.