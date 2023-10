"Serata Omicidio" primo spettacolo della stagione per il Teatro del Marchesato di Saluzzo

Il Teatro del Marchesato apre le sue porte questo weekend per dare inizio alla sua nuova stagione teatrale, che quest’anno sarà dedicata a Nuccio Cantamutto, Valter Scarafia e Valerio Dell’Anna, i cui lutti nel mondo del piccolo teatro hanno lasciato un grande vuoto.

Questa stagione inizia con una commedia, che si mescola al giallo: “Serata Omicidio” di Giuseppe Sorgi con la regia di Corrado Vallerotti, è un testo ibrido che presenta situazioni comiche e surreali all’intero di una cornice giallistica e di mistero.

Due amiche coinvolte, più o meno volentieri, in un trasloco trovano su internet un annuncio quantomeno assurdo. In quella casa, a mezzanotte in punto, avverrà un omicidio. L’indirizzo è corretto, la data è di quella stessa sera. Subito pensano a uno scherzo, eppure la sera in questione si recano sul “luogo del delitto” alcuni ospiti inattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse. Dalla detective appassionata di gialli, alla fidanzata ossessiva paranoica, all'affascinante e misteriosa vedova, il giallo diventa immediatamente commedia. Il pubblico assisterà in diretta a un'indagine assurda e strampalata, in cui i personaggi e i loro caratteri sopra le righe la faranno da padrone.

Uno spettacolo in cui le allusioni ai più grandi personaggi del giallo si mescolano perfettamente con il ritmo e il mistero da risolvere.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 6 e sabato 7, venerdì 13 e sabato 14, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 del mese di ottobre sempre alle ore 21. Il costo del biglietto di ingresso è di 8 euro, con ridotto di 5 euro per gli under 18. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3336979063 con chiamata o messaggio WhatsApp.

In scena Leonora Arnolfo, Chiara Miolano, Gabriella Pereyra, Luana Pes, Matteo Rosso e Laura Sassone.