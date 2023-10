Alba: il sindaco Bo all’inaugurazione della nuova sede provinciale Cisl

Il sindaco Carlo Bo ha partecipato, venerdì 29 settembre, all’inaugurazione della nuova sede provinciale della Cisl in corso Europa 102 ad Alba.

Una sede unica dove sono confluiti gli uffici di tutte le categorie e tutti i servizi, senza barriere architettoniche e dotata di parcheggi. La sala riunioni è stata dedicata a Marinella Grimaldi, delegata Fai-Cisl in Ferrero deceduta a causa del Covid nel 2021, a 51 anni, e l’inaugurazione è stata l’occasione anche per ricordare Mario Caraglio, storico sindacalista scomparso nel 2017.

Il sindaco Carlo Bo: “La Cisl ha avuto un ruolo importante nel percorso di evoluzione del nostro territorio dalla Malora fenogliana fino ai tanti riconoscimenti e successi di oggi, grazie al lavoro delle nostre aziende e attività. Un sindacato radicato sul territorio, capace di ascoltare le richieste dei lavoratori e di esserne portavoce con il mondo imprenditoriale, delle istituzioni e della politica. Sono certo che questa nuova sede, attesa da tempo, aiuterà la vostra organizzazione a essere ancora più vicina alle persone”.

“Dopo oltre vent’anni il sogno si realizza - ha dichiarato il Segretario generale Ust Cisl Cuneo Enrico Solavagione -. Abbiamo realizzato l’obiettivo in continuità con lo spirito di squadra che ha contraddistinto la Cisl Cuneo in questi anni. Un contributo fondamentale lo hanno fornito le migliaia di associati alla Cisl; un particolare ringraziamento va fatto a Fai, Fnp e patronato Inas per l’importante contributo economico”.