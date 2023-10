E’ stato condotto in caserma per le pratiche di rito il cittadino di nazionalità marocchina che i Carabinieri della locale Compagnia hanno fermato questa mattina, lunedì 2 ottobre, in via Vernazza ad Alba, nelle vicinanze della chiesa di San Giuseppe.

Nei confronti dell’uomo – hanno appurato i militari dopo averlo fermato per un controllo insieme alla compagna – pesa infatti un ordine di carcerazione relativo a una condanna penale ancora da scontare.