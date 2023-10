Saluzzo, cordoglio per Carmela Aimone: è stata l’amata panettiera di via Savigliano

E’ deceduta ieri all’ospedale di Savigliano, Carmela Torre vedova Aimone, molto conosciuta e amata a Saluzzo, dove fino 1975, in via Savigliano era stata il sorridente volto dietro il banco della panetteria “Aimone”, che conduceva con il marito. Aveva 87 anni.

Dopo la chiusura del negozio la coppia si era trasferita in Regione Ruata Eandi per occuparsi completamente dell’azienda frutticola da loro fondata. Il marito Giovanni era deceduto nel 2008, ma lei, che è stata sempre una spalla importante per lui, condividendo lavoro e figli, ha continuato ad essere il fulcro di azienda e famiglia.

La ricordano con rimpianto i quattro figli “Per noi è stata una guida, una presenza fondamentale e costante, fino all’ultimo periodo della suavita.

E’ stata una donna e una mamma dolce, ma nello stesso decisa e determinata, con il fiuto per le scelte aziendali giuste, sia nella panetteria che in ambito agricolo. Generosa, non conosceva egoismo e non si è mai risparmiata nei confronti degli altri, non solo per i suoi cari”.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 3 ottobre alle 14,30 in duomo a Saluzzo, partendo dalla sua abitazione in regione Ruata Eandi 17/ a. Il rosario verrà recittao stasera, lunedì 2 ottobre alle 18, sempre in cattedrale.

Lascia i figli: Antonella insegnante alla Primaria "Dalla Chiesa" di Saluzzo, referente del progetto “Ci siamo", Maria Angela dirigente dell’istituto Bonelli di Cuneo, reggente dell’Istituto comprensivo di Sanfront-Paesana, Cinzia, ex assessore all’Agricoltura del Comune di Saluzzo e Vittorino, entrambi nello studio di via Saviglianio che si occupa di sicurezza sul lavoro, nel locale che un tempo era la panetteria di famiglia.