“Da cortile a cortile” a Bra, migliaia di partecipanti per l’itinerario enogastronomico e i numerosi eventi in città

Si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 1° ottobre, l’edizione 2023 dell’itinerario enogastronomico “Da cortile a cortile”, iniziativa a cui anche quest’anno il pubblico ha risposto numeroso in maniera entusiasta, confermando l’evento come uno degli appuntamenti di riferimento nell’autunno braidese.

Dall’aperitivo fino al dessert, i partecipanti hanno potuto gustare le prelibatezze locali a passeggio in giro per la città, soffermandosi nei parchi e scoprendo la parte più antica di Bra , costeggiando in parte il perimetro delle antiche mura della città. Dieci sono stati i cortili di interesse storico e turistico straordinariamente aperti al pubblico in occasione della manifestazione.

È stata una giornata di festa per l’intera città, che ha visto migliaia di persone affollare le strade braidesi incuriosite dalla varietà di eventi proposti: dai concerti allo spazio con giostre e gonfiabili per il divertimento dei più piccoli, fino al Raduno Nazionale dei Maggioloni. In tutte le vie del centro, animate dalla musica delle street band, i commercianti hanno esposto un banchetto di fronte al proprio negozio, in adesione all’iniziativa Desbarasuma.

Un ottimo risultato anche per i musei braidesi, mentre hanno registrato il tutto esaurito le visite guidate al cortile di Casa Cottolengo a cura dell’associazione Zizzola Turismo & Cultura. Arte e cibo è il binomio che anche in questo fine settimana ha caratterizzato le esposizione in corso a Palazzo Mathis e al Movicentro, rispettivamente “Art & food. L’incisione nel terzo millennio” e “Nel nostro piatto”.