La Magia di Blink al Lux di Centallo

Il Cinema Lux di Centallo si prepara ad uno spettacolo tutto firmato Blink Circolo Magico di Dronero. Appuntamento sabato 7 ottobre alle ore 21 con “Il Giro del Mondo in 80 Magie”, coinvolgente show liberamente ispirato al romanzo "Le tour du monde en quatre-vingts jours" di Jules Verne.

Riuscirà Mr Fogg a non perdere la scommessa ed a compiere il giro del mondo in soli 80 giorni? Dall’Inghilterra alla Francia, dall’Italia all’Egitto, e poi ancora in India, Cina, Giappone, Stati Uniti,… Il suo sarà un viaggio di scoperta, meraviglia e magia incontrando in ogni luogo un personaggio diverso.

Ad esibirsi sul palco saranno 12 maghi, sotto l’attenta ideazione e regia di Corrado Gerbaudo, conosciuto ai più come Arturo il Clown: "Abbiamo unito le energie e creato uno show tutto nostro - racconta - Sono stati mesi impegnativi, nei quali abbiamo potuto constatare la passione e l'unione che lega il nostro gruppo. Lo spettacolo è un pretesto per divertirci e stupire, il viaggio è la metafora per portare lo spettatore in giro per il mondo e renderlo partecipe di un caleidoscopio di illusioni".

12 personaggi diversi, ognuno con la propria peculiarità. Adatto a tutta la famiglia, “Il Giro del Mondo in 80 magie” condurrà grandi e piccini in un viaggio tanto immaginario quanto reale ed incredibile.

“Io mi diverto un mondo - si emoziona Richy, che nello spettacolo interpreterà John Stith Pemberton, inventore di una bevanda dalle proprietà miracolose - la magia per me è vita, bellezza pura. Amo veder la gente sorridere, sapere che anche solo per un istante ci si possa dimenticare delle cose che non vanno ed avere l’anima leggera.”

“È scommessa la magia - dice mago Fede, che sarà Crupier, abile fortunato giocatore del Four Card Monte - ma è anche scoprire che l’inaspettato diventa possibile. La magia per me è passione, che mi accompagna fin da quando sono piccolo. Adoro le carte e quello che porterò sarà un gioco con quattro carte enormi. Un viaggio oltre l’intuito e la logica!”

“Magia è anche superamento di ostacoli - raccontano Budinì e Beatrix, che invece interpreteranno Gli Usignoli, due bizzarri cantanti lirici - ognuno di noi ha i suoi. È sfida tra le sfide, sorpresa e fragorosa risata che nasce dal cuore. Il nostro numero vuol essere più di tutto proprio questo.”

“Nuovi occhi ci dona la magia - sorride infine maga Save, nei panni dell’esuberante ballerina Louise Weber - o forse la capacità di tornare un po’ tutti bambini. Basta un colpo di bacchetta magica per fare e disfare nodi oppure rendere rossi topolini che erano bianchi. Basta un colpo di bacchetta magica per trasformare un sogno in realtà!”

Ingresso unico 7 euro, la serata è organizzata in collaborazione con la Croce Rossa di Centallo.

Lo spettacolo ufficializzerà l’apertura della rassegna magica Sim Sala Blink, patrocinata dai Comuni di Dronero, Busca e Cuneo, dalla Provincia di Cuneo e dall’ATL Cuneese. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.