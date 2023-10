A Savigliano iniziano gli incontri di "Ottobre democatrico"

Parte l’Ottobre Democratico del Circolo di Savigliano del Partito Democratico. Il calendario degli eventi prevede quattro incontri pubblici e il tradizionale pranzo conviviale di autofinanziamento.

Primo incontro è una puntuale analisi sul primo anno dell’amministrazione Portera, a cui il gruppo consigliare SPAZIO SAVIGLIANO, di cui il PD fa parte, ha dato vita ad una attiva opposizione, corretta e propositiva, di cui verrà data evidenza nell’incontro pubblico di mercoledì 4 ottobre, dalle ore 20.45 in avanti, presso la sala conferenze del Centro Culturale Saviglianese di piazza Nizza a Savigliano.

I tre consiglieri del gruppo SPAZIO SAVIGLIANO, Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Jack Calcagno si susseguiranno nella presentazione degli interventi e delle battaglie fatte finora e dei principali nodi critici dell’amministrazione Portera che sta portando ad una crescita dei costi della struttura comunale e una spesa consistente per iniziative spesso estemporanee che non sarà semplice mantenere nei prossimi anni, un significativo ritardo in decisioni importanti come la ristrutturazione della Piscina e una politica urbanistica decisamente largheggiante che dopo gli sventati parcheggi in piazza Turletti, ora propone interventi molto impattanti di fronte al parco più amato dagli saviglianesi, che rischiano di comprometterne la fisionomia. Si parlerà infatti anche di viale Piave e dell’intervento autorizzato, non privo di ostacoli per essere realmente realizzato, che riteniamo vada messo in discussione.

La serata, dopo la presentazione dei consiglieri, proseguirà con un dibattito con la cittadinanza che potrà avanzare istanze e proposte a SPAZIO SAVIGLIANO al fine di proseguire l’azione politica di opposizione critica ma costruttiva e propositiva, come si è caratterizzata finora.

Ottobre Democratico proseguirà poi i suoi appuntamenti con gli incontri sul tema dei Giovani, del Lavoro e dell’Ambiente, nei tre venerdì successivi come previsto dal calendario pubblicato. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su www.pdsavigliano.it e sulle pagine del Circolo su Fb e Instagram.