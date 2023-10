Il cuneese Pietro Benzi incoronato miglior maitre d'Italia

I finalisti erano otto a rappresentare tutta Italia, Benzi affiancato da Prato, ha vinto il concorso che insigniva il Miglior Maitre d'Italia 2023.

I sostenitori che hanno contribuito con i loro prodotti di alta qualità a creare la ricetta sono stati: "La Granda" per la carne, "Bordiga" per il vermouth e la vodka, "Fattoria dell’aglio" per l’aglio nero, "Olio Roi" per il Monocultivar, "Brulotto" per il Pelaverga e "Zaf Zaf" per Zafferano e patate.