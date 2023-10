Due autovetture sono state coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 ottobre, intorno alle 18,30 a Fossano, all’altezza della caserma degli Alpini.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Fossano per la messa in sicurezza del mezzi coinvolti, oltre ad un'ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso

Non risultano feriti gravi