“Cartoline da casa mia”, mercoledì 11 ottobre ad Alba la presentazione del libro illustrato di Jacopo Valsania

Mercoledì 11 ottobre a partire dalle ore 21 nel centro giovani H-Zone di piazza Beusoleil, 1 ad Alba, verrà presentato il libro di Jacopo Valsania: “Cartoline da casa mia, cronaca di una guarigione”, si tratta di un libro di illustrazioni realizzate completamente a penna a sfera.

Il volume si compone di un testo introduttivo dell’autore, dove spiega il contesto e la genesi del progetto: 22 disegni, una postfazione della critica teatrale Laura Bevione e due fotografie: una dell’autore e l’altra del fotografo Vittorio Mortarotti. Il libro illustrato è edito da Alter Erebus Press & Label di Roma.

Le illustrazioni sono state realizzate quasi completamente tra marzo e aprile 2020 durante la prima ondata di Covid19. Jacopo Valsania, scenografo torinese cresciuto a Montà, ritrovatosi in isolamento insieme ai genitori e separato dalla figlia di pochi mesi e dalla moglie, ricoverata d’urgenza, ha iniziato a disegnare ambienti e paesaggi immaginari dove non sono mai presenti persone. Il progetto è complessivamente un caleidoscopio emotivo e sensoriale, le immagini, tra loro prive di continuità logico narrativa, sono ricche di particolari e dettagli e sono portatrici di sentimenti complessi, sia positivi che negativi. Invitano lo spettatore all’osservazione attenta, che richiede tempo. Invitano alla calma. I disegni rappresentano pietre in equilibrio, alberi, spiagge, ambienti antropizzati e paesaggi apparentemente naturali; hanno spesso una propensione alla verticalità.

L’occasione di presentare la pubblicazione ad Alba ha portato al rincontro tra Jacopo Valsania e l’attrice e regista albese Angioletta Cucè, che ne è stata insegnante di teatro al liceo ed oggi cura la programmazione del Centro Giovani H-Zone. Grazie alla grande energia della Cucè è stata coinvolta per la serata la libreria La Torre, dove si potrà trovare il libro nei giorni successivi alla presentazione e sarà ospite della serata il Liceo Artistico Pinot Gallizio, rappresentato dalle professoresse Ileana Diano e Marina Pepino, che modereranno l’incontro.

La serata sarà ancora l’occasione per il Laboratorio Teatrale Albatros di presentare un omaggio a Italo Calvino, del quale il 15 ottobre ricorre il centenario dalla nascita.

L’ingresso alla serata è gratuito, per ulteriori informazioni si può chiamare il laboratorio teatrale Albatros al numero: 3355283894