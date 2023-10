Cesare Battisti è il nuovo commissario di Forza Italia a Saluzzo

Cesare Battisti è il nuovo commissario di Forza Italia di Saluzzo.

A renderlo noto è Franco Graglia, commissario provinciale degli azzurri, nonché vicepresidente del Consiglio regionale: “Auguro buon lavoro a Cesare, sicuro che grazie alla sua concretezza e alla sua affidabilità, vinceremo molte sfide”.

Promotore finanziario noto per il suo impegno nel mondo delle associazioni, del sociale e dello sport, Cesare Battisti subentra a Fulvio Bachiorrini: “Per impegni personali non sono più in grado di svolgere la funzione di coordinatore cittadino - ha detto Bachiorrini - . In questi mesi si è lavorato per la ricerca di una personalità adeguata e disponibile a coprire tale ruolo: c’è da parte mia la stima e la fiducia nella persona individuata. Continuerò con la solita costanza ed il solito impegno a svolgere il ruolo di Capigruppo di F.I. In Consiglio Comunale”.



“Ringrazio Bachiorrini per il lavoro svolto fino ad ora e per quello che ancora farà nella squadra di Forza Italia - conclude Graglia -. Andiamo avanti in maniera convinta, per fare sempre di più e meglio per una città importante come Saluzzo e tutto il suo territorio”.



Grande soddisfazione anche da parte del governatore del Piemonte Alberto Cirio e del il ministro Paolo Zangrillo - commissario regionale di Forza Italia per il Piemonte - che proprio domani - domenica 8 ottobre - taglierà il nastro della sede degli azzurri a Bra.