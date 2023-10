Tarantasca premia i diplomati che si sono distinti all'esame di Stato [FOTO]

Lo scorso 7 ottobre, presso il Salone Polivalente in Piazza Fratelli Giordana, l’Amministrazione Comunale ha consegnato le Borse di studio dell’anno 2023 premiando i giovani studenti tarantaschesi che si sono distinti nell’ultimo anno per i propri risultati scolatici negli Esami di Stato della Scuola Secondaria di Primo Grado e negli Esami di Fine Ciclo di Studi Universitari. I contributi economici delle Borse di Studio derivano dalla rinuncia da parte dei componenti dell’Amministrazione Comunale e delle Commissioni Consiliari ai propri riconoscimenti dovuti per l’impegno per il servizio svolto.