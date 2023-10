Caldo anomalo in Granda: massima sopra i 34 gradi a Mondovì, Alba e Bra superano i 33

Forte ondata di caldo nel weekend, ieri domenica 8 ottobre si sono registrati valori di temperatura massima tipici di metà luglio in gran parte del Piemonte.

Dalla nostra rete abbiamo misurato questi valori:

34.1 °C Mondovì

32.4 °C Savigliano

32.1 °C Tarantasca

32.0 °C Busca

30.8 °C Barolo

30.7 °C Roccabruna

Alcune località da Arpa Piemonte:

33.4 °C Bra

33.2 °C Alba

32.1 °C Cuneo cascina vecchia

Anche questa settimana proseguirà nel nome della stabilità e del caldo fuori stagione, anche se come anticipato, la forza dell'alta pressione si smorzerà facendo calare lentamente le temperature a valori più prossimi alla norma del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 9 a giovedì 12 ottobre

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per via di nubi alte e velature, anche se saranno possibili nebbie al mattino sulle aree di pianura più depresse e nelle vallate di Langhe e Monferrato e sulle coste liguri. Con l'abbassarsi della pressione (sempre però in condizioni anticicloniche) riaumenterà l'umidità e il ristagno di inquinanti, per cui ci potrà essere ancora la presenza di foschie dense anche durante tutto il giorno.

Temperature ancora alte oggi, con valori massimi simili a ieri (quindi anche oltre i 30°C) o in leggerissimo calo. Da domani tendono a calare gradualmente, mentre sulle coste liguri rimarranno piuttosto contenute a causa della presenza del mare più fresco. Minime che ancora domani mattina saranno sui 17/20 °C, per poi calare leggermente nei giorni successivi.

Venti pressochè assenti o deboli variabili a regime di brezza, condizione che favorirà ancora l'accumulo di inquinanti in pianura.

Da venerdì 13 ottobre

Si intravvedono i primi segnali di qualche cambiamento con l'approssimarsi di alcune perturbazioni ancora piuttosto deboli tra sabato e domenica. Vedremo se i prossimi aggiornamenti confermeranno la tendenza.

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo