La caldissima giornata di ieri, domenica 8 ottobre, ha favorito la partecipazione ad un gran numero di persone che hanno visitato la tradizionale Festa della Castagna cervaschina e la mostra dei Pisacan.

Come sempre a farla da padroni sono stati i piccoli frutti del bosco, che nella zona di Cervasca, insieme con i funghi, rappresentano il vero e proprio oro locale: dalle caldarroste, alle "barote" in questo periodo stanno "spopolando" in ogni famiglia.