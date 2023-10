A Moretta va in scena il recital "Forza venite gente"

L’Associazione culturale “La Ginestra” organizza per la serata di domenica 15 ottobre alle ore 20.30 presso i locali di cascina S. Giovanni a Moretta, la rappresentazione del famosissimo recital “Forza venite gente”. Interpreti saranno gli attori del gruppo villafranchese ErongiS. Si tratta di uno spettacolo di recitazione, musica e canzoni che va in scena con grande successo dal 1981 ed è riproposto nei teatri italiani dalle più svariate compagnie.

Racconta in modo del tutto originale e divertente la vita di S. Francesco di Assisi, dagli aspetti più noti a quelli assai meno e talvolta sorprendenti.

La recitazione e la musica ci condurranno in un mondo di bontà, di rispetto per l’uomo e per tutta la creazione che ci faranno riflettere in modo sereno e piacevole sui grandi temi della vita e dei suoi valori, riflessioni che sono di stringente attualità.

L’ingresso è libero, tuttavia durante la serata si terrà una raccolta offerte facoltative a scopo benefico.