Cuneo, alla Casa del Quartiere Donatello la prima cena "Fil Rouge"

L'associazione culturale Rigenerazione, con l'arrivo dell'autunno, ha ripreso a pieno ritmo con le attività, pieni di energie per proporre nuovi interessanti appuntamenti.



L' Associazione è partner del Progetto Fil Rouge, che si inserisce nel contesto di Im.patto, una iniziativa a cura di Nova Coop per promuovere nei territori i temi di cibo, benessere e salute (più informazioni a questo link: Progetto Im.patto).



I primi due appuntamenti, svolti le settimane scorse, ci hanno visti impegnati nella preparazione della Panzanella di Quartiere, durante la festa del Quartiere Cerialdo e poi al Palio di San Michele.



La partecipazione è stata numerosa e ci ha permesso di creare un bel clima di condivisione e convivialità, portando allo stesso tempo un messaggio di attenzione a ciò che si mette nel piatto.



Entriamo ora nella seconda fase del progetto, che ci vede protagonisti in due appuntamenti, di cui il primo alle ore 20:00 del 12 ottobre presso la Casa del Quartiere Donatello.



Abbiamo quindi il piacere di invitare tutti alla prima Cena Fil Rouge, con uno speciale menù che prevede l'utilizzo del pomodoro in ogni sua declinazione.



Sarà l'occasione di passare una piacevole serata in compagnia e di ragionare sulla sostenibilità del cibo grazie all'animazione pensata come accompagnamento alla cena.



Le prenotazioni sono aperte fino al 10/10, contattando telefonicamente il numero verde 800 238 380.



Il menù è a 15 euro ed è composto da: Torta senape e pomodoro con contorno

Gazpacho con crostini di focaccia, Pomodoro ripieno, Caprese cioccolato e pomodoro con salsa caramello pomodoro e vaniglia, Acqua, vino e caffè compreso.