Cuneo, per l'11ª edizione di "Cuneo Vualà" alla Fondazione Peano una duplice esposizione

Prosegue l’appuntamento annuale con gli appassionati e gli interpreti del carnet di viaggio disegnato e narrato, richiamati a Cuneo come di consuetudine in concomitanza con la Fiera Nazionale del Marrone grazie alla 11° edizione della rassegna CuneoVualà organizzata dalla Fondazione Peano su ideazione e cura di Ivana Mulatero.

Dopo aver raggiunto notorietà internazionale nel settore dei taccuini di viaggio grazie all’International Michelin Cities Network svoltosi a Clermont Ferrand nell’autunno 2021 con le tavole e le pagine dedicate alla città dei sette assedi firmate da Sighanda su invito della Fondazione Peano, Cuneo è di nuovo il centro italiano vocato alla promozione e al sostegno della forma d’arte del carnet de voyage, attraverso la 11° edizione della rassegna CuneoVualà che si sviluppa in consonanza con analoghe manifestazioni quali “Il Rendez-Vous du Carnet de Voyage di Clermont Ferrand”, “Matite in Viaggio di Mestre”, “Autori Diario di Viaggio di Ferrara”, “Palermo dal mare”, con la preziosa collaborazione con Alliance Française di Cuneo e l’Association Il Faut Aller Voir di Clermont Ferrand e con le convenzioni formative con diverse scuole del territorio piemontese.

Dal 15 ottobre 2023, la Sala Ipogea della Fondazione Peano, accoglie e presenta TORRI, CASTELLI E FORTEZZE nei carnet d’avvistamento, una esposizione di disegni, illustrazioni e carnet de voyage selezionati tra gli autori che hanno risposto alla call lanciata dalla Fondazione Peano improntata, per questa undicesima edizione della rassegna CuneoVualà, sul tema delle fortificazioni militari nell’ottica di promozione di un patrimonio architettonico nato da esigenze difensive e divenuto oggi occasione di incontro tra popoli e culture diverse.

I temi raffigurati e narrati comprendono i soggetti legati alle fortificazioni ma, in senso più ampio, colgono anche molti altri aspetti che coinvolgono culture e tradizioni costruttive diverse e rappresentative di molte altre caratteristiche architetture che possono alludere al senso di protezione, difesa, controllo o anche di avvistamento o di rifugio, senza dimenticare le mura merlate degli antichi insediamenti e financo le sparute case-torri che dal medioevo sono giunte fino all’architettura del ‘900. La collettiva presenterà anche i leporelli realizzati dai disegnatori che hanno partecipato al weekend di disegno live al Forte di Vinadio il 16 e 17 settembre.

Come sempre, nella Sala Soprana della Fondazione Peano è allestita la mostra personale di un importante autore professionista e maestro di questa particolare forma d’arte. Per questa edizione 2023, la Fondazione Peano è onorata di presentare la carnettista, architetto paesaggista, illustratrice e acquarellista Anna Regge dal titolo “RiveLazioni. Acquerelli di Natura”, con un inedito allestimento che metterà in relazione visiva alcune videoproiezioni con gigantografie e singole pagine di carnet i cui dettagli naturalistici saranno posti a distanza molto ravvicinata per creare suggestioni e nuove meraviglie.

Il programma della rassegna 11° Edizione di CuneoVualà 2023 è così scandito:

Mostra collettiva TORRI, CASTELLI E FORTEZZE nei carnet d’avvistamento | 15 ottobre-12 novembre

Mostra personale di Anna Regge. RiveLazioni. Acquerelli di Natura | 15 ottobre-12 novembre

Workshop di Gabrielle Cornuault sul colore | 9 novembre 2023 - per gli studenti delle scuole partner dell'iniziativa, realizzato in collaborazione con Il Faut Aller Voir e il Rendez-Vous du Carnet de Voyage di Clermont Ferrand

C onferenza di Amaury Chauou " La vie de château : aspects de la cour Plantagenêt au XIIe - début XIIIe siècle" | venerdì 20 ottobre alle ore 18,30 a 'L Caprissi di Piazza Boves - in collaborazione con Alliance Francaise di Cuneo.

Come ogni anno CuneoVualà porterà un autore di carnet italiano su proposta della Fondazione Peano alla manifestazione di Clermont Ferrand de “Il Rendez-Vous du Carnet de Voyage” che si terrà a novembre. Il disegnatore selezionato per il 2023 è il carmagnolese Walter Tesio.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno della Fondazione CRC, della Regione Piemonte e del Comune di Cuneo.

Le mostre di CuneoVualà rimarranno aperte fino a domenica 12 novembre 2023 con il seguente orario: da giovedì a domenica ore 15.30-18.30. Ingresso gratuito.