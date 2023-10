A Chiusa Pesio una settimana di spiritualità e pace con i monaci tibetani

Il gruppo Amici del Dharma, in collaborazione con l'Associazione amici alta Valle Pesio e con il patrocinio del Parco Marguareis hanno organizzato l’evento “L’eredità del Tibet al mondo”, una settimana d’incontri per parlare di Tibet, con la partecipazione dei monaci tibetani del monastero di Sera Jey, presenti per diffondere un importante messaggio di pace. L’evento, fino al 15 ottobre, prevede la costruzione e la dissoluzione del mandala da parte dei monaci e tre incontri sul tema Tibet.

I primi due, riguardanti la questione tibetana e l’incredibile vita di Alexandra David Neel, esploratrice francese del novecento, sono già stati svolti.

Il terzo incontro è im programma venerdì 13 ottobre alle ore 20.30 presso la sala incontri del Parco del Marguareis, via Sant’anna 34, Chiusa Pesio. Interverranno i monaci del monastero di Sera Jey, Di Gangi Danilo -scrittore e viaggiatore-, Linda Cottino -giornalista-, Paolo Rabbia – alpinista-, modera Nanni Villani – rivista Alpidoc-.

L’incontro è un importante momento di condivisione per venire a contatto con una cultura che ha molto da insegnarci, soprattutto in un momento drammatico come è l’attuale situazione internazionale, e focalizza l'attenzione su quanto risplende ancora all'interno dei confini tibetani: la spiritualità di un popolo e le sue montagne sacre.