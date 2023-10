A Boves una mostra su Adriana Filippi, "maestra e pittrice tra i partigiani”

A partire da ottobre apre settimanalmente, ogni sabato pomeriggio, la mostra “Racconti di Resistenza. Adriana Filippi maestra e pittrice tra i partigiani” nella sala dell’ex Filanda Favole a Boves.

Un’esposizione curata in ogni dettaglio che racconta, attraverso i quadri della pittrice di guerra, i difficili anni della Resistenza. La lotta partigiana diventa quindi un racconto per immagini attraverso i volti dei protagonisti che imbracciarono le armi per liberare l’Italia.

Ritratti di partigiani, colti nella quotidianità tra le montagne, grazie ai quali si possono comprendere le emozioni di chi metteva a repentaglio ogni giorno la propria vita per il bene superiore.

Una storia di lotta, senso del dovere e speranze che emerge da ogni quadro grazie alla sensibilità e all’abilità della maestra e pittrice di guerra Filippi.

La mostra sarà aperta ogni sabato pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18,30. Possibilità di visita su prenotazione ogni 1° domenica del mese. Per info e prenotazioni biblioteca@comune.boves.cn.it – 0171 391 850.