Apertura del Tenda, la minoranza del Comune di Limone diserterà la cerimonia

Ancora defezioni: dopo quella del sindaco di Roccavione, seguita da quella della consigliera regionale Giulia Marro, arriva anche quella della minoranza consiliare di Limone Piemonte.

I consiglieri di minoranza del Comune - Piergiorgio Chiera, Battista Astegiano e Elio Bottero - non saranno presenti, domani, alla cerimonia di riapertura del tunnel di Tenda.

Una presa di posizione forte, perché il paese è quello che maggiormente attende questo momento.

Ma, scrivono in un post pubblico, "non ci interessa essere immortalati in una fotografia con bei sorrisi che non sono lo specchio degli animi della nostra gente. Aprite il Tunnel, apritelo nelle condizioni migliori ma non sorridano i tanti politici che saranno presenti nelle fotografie a ricordo, non sorridano i dirigenti ANAS e funzionari dei vari enti pubblici coinvolti. Tutti capiscano, e Il nuovo Tunnel di Tenda rimarrà l’esempio , di quanto a volte lo Stato può essere lontano dalla gente, la propria gente".