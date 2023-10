Al via in frazione Vallera di Caraglio all’iniziativa “Il Venerdì letterario”

Si terrà domani sera, venerdì 13 ottobre, in frazione Vallera di Caraglio “Il Venerdì letterario”, il primo di tre incontri a tema organizzati dal Teatrino al forno del pane “G. Buridan”.

Appuntamento alle ore 21 presso il Gelapajo, con la presentazione del libro “I racconti del virus” (Albatros 2021) di Danilo Reschigna.

“Ma che dignità bisogna avere per definirsi un autentico scrittore e non un semplice scribacchino?...bisognerebbe avere la capacità di esprimere in poche appropriate pagine ciò che si vorrebbe esprimere. Questa è la prova evidente che, per tendere ad una dignitosa prova d’autore, deve scorrere, e con umiltà, molta acqua sotto i ponti. Chiederò aiuto al virus che mi offra degli spunti interessanti, mi riprometto di descriverli con sincera onestà e attinenza alla vera alta letteratura”.

Di Milano, Reschigna è attore teatrale ed autore di grande originalità. Il suo è da sempre uno stile diretto, a tratti pungente, sempre alla ricerca del vero. Affronta temi importanti, in questo caso momenti di lockdown e le varie criticità che ne son derivate, e si caratterizza da una raffinata ironia, nonché dalla voglia di interrogarsi ed interrogare.

“Il luogo scelto, il Gelapajo appunto, non rientra nei luoghi considerati culturali - dice Maria Silvia Caffari del teatrino al forno del pane - perché ci teniamo a dire che la cultura non ha bisogno di spazi definiti ma deve arrivare ovunque. Grazie ad essa impariamo la comunicazione, l’interazione, la capacità empatica ed emotiva, doti preziosissime oggi più che mai. La cultura è vita, bellezza, rivoluzione!”

I prossimi appuntamenti saranno sempre al Gelapajo alle ore 21, venerdì 20 ottobre con la presentazione del libro “Le Zattere” a cura di Fabrizio Pellegrino e venerdì 27 ottobre con “Fatti e persone della mia vita” di Giorgio Buridan, a cura di Maria Silvia Caffari.