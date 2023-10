Brossasco aderisce al manifesto delle comunità energetiche

Il comune di Brossasco ha deciso di aderire al manifesto "Le comunità energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia".

All'unanimità il Consiglio comunale con la delibera del 7 ottobre 2023 ha ritenuto che le comunità di energia rinnovabile costituiscano strumento efficace e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di creare un’aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l’energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità.

"L'iniziativa - commenta il sindaco Paolo Amorisco - è di fondamentale importanza per il paese. Il principio è quello di consumare l'energia prodotta in loco ed evitare gli ingenti costi di trasporto energetico. Il comune ha già installato sul tetto della palestra il primo impianto fotovoltaico e nel 2024 ne seguirà un altro. Chiunque produce energia rinnovabile sul territorio potrà partecipare e riceverà in cambio, oltre all’autoconsumo, una remunerazione per l’energia immessa nella rete locale e il consumatore avrà un risparmio in quanto userà l’energia prodotta in loco senza cambiare il proprio fornitore di energia elettrica. Presto verrà organizzato un incontro per spiegare alla popolazione o importanza della comunità energetica rinnovabile."