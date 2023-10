Oscar del Turismo a Langhe, Roero e Monferrato. Mariano Rabino: "Continueremo a lavorare con serietà e attenzione"

Si è svolta ieri, 11 ottobre, la cerimonia ufficiale di consegna dei premi “Italia Destinazione Digitale”, gli Oscar del turismo assegnati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave all’interno del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale che ha preso avvio a Rimini.

A ritirare il Premio, sul palco del TTG Travel Experience, il presidente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino: “Il nostro territorio da sempre godeva di successi, di cui però abbiamo spesso solo potuto dare riferimenti spannometrici. The Data Appeal Company ci consente di capire il perché di questo successo, di misurarlo, di individuare quali sono i punti di forza e di debolezza. Sapevamo di essere il posto dove si mangia e si beve meglio e l'impegno che abbiamo assunto a partire proprio dai dati è una pianificazione strategica e partecipata con gli operatori, che sono i veri destinatari di questo premio. Da parte nostra, ribadiamo l’impegno a non sentirci appagati, ma a continuare a lavorare con serietà, mantenendo anche l’aspetto del rapporto qualità-prezzo tra i temi più rilevanti e attuali per il dibattito sul turismo, in ottica di sostenibilità”.

Tra le 9 categorie premiate, dedicate a diversi ambiti del turismo, Langhe Monferrato Roero si è aggiudicato il riconoscimento di “Destinazione con la migliore offerta enogastronomica”, in virtù degli ottimi risultati in termini di percezione online, da parte di turisti e visitatori, con particolare riguardo all’offerta complessiva e alla qualità di ospitalità, servizi ed esperienze.

La classifica è stata stilata in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, e sulla base degli indici proprietari dell’azienda.