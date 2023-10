Per la settimana Nazionale della Protezione Civile, caserme dei Vigili del fuoco aperte al pubblico

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco do Cuneo aderirà alla settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’ONU.

Obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche della nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici.

Con la collaborazione dell’Associazione Nazionale VVF sezione di Cuneo, si offrirà ai cittadini la possibilità di

accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per “visitare e comprendere” i compiti istituzionali attribuiti e, in particolare, le sedi di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì saranno aperte al pubblico nella giornata di sabato 14 ottobre dalle ore 15 alle ore 18.