A Ostana il Festival Convers-Azioni 2023: al centro il ruolo delle cooperative

Durante le due giornate dell’evento si terranno incontri, discussioni e momenti informali di convivialità, per incentivare la partecipazione attiva dei presenti e incoraggiarli a condividere pensieri e idee come beni collettivi. Elemento distintivo del Festival, infatti, è l’impegno per favorire il confronto tra diverse esperienze e imprese nei territori, figure politiche e istituzionali, organizzazioni ed esperti dei settori protagonisti. Questo atteggiamento multidisciplinare e inclusivo rappresenta la forza trainante e l’identità stessa del progetto, che si rivela anche un’opportunità per promuovere la consapevolezza sul ruolo cruciale delle cooperative e delle imprese di comunità nella creazione di soluzioni nuove per le sfide sociali ed economiche attuali.