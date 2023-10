Il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 ha chiuso rafforzando il legame con il territorio e con il suo pubblico

La sesta edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo ha chiuso i battenti nel segno della soddisfazione da parte degli organizzatori della Sidevents Srl. Un successo decretato non solo dai numeri, ma soprattutto dal clima che si è respirato nel padiglione principale, nel beer garden, nel luna park e soprattutto dietro le quinte della grande macchina organizzatrice, che per tre settimane ha dato lavoro a oltre 200 ragazzi e quasi un centinaio di altri addetti diretti, senza contare l’indotto formato dai fornitori e dal territorio in generale. E se anche Pep Guardiola lunedì scorso – 9 ottobre, ndr – uscendo dal palazzetto dello sport non ha potuto fare a meno di notare con stupore l’imponente circo creato dall’evento, l’impressione generale è che se l’Oktoberfest fosse proseguito ancora per altri week-end, il pubblico avrebbe continuato volentieri a raggiungere l’area alle porte di Cuneo dove è stato allestito.

“Il rinnovato assetto societario, quest’anno ha portato nuove motivazioni e alcuni cambiamenti importanti, ma alla vigilia nessuno sapeva se sarebbero funzionati o meno – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl -. A cominciare dalla formula, che distribuiva il periodo di apertura spezzato su tre settimane anziché continuativo su due, per arrivare all’impegno profuso per rafforzare il legame con il territorio: dalla collaborazione con la Confcommercio sui carnet sconti nei negozi e la birra Paulaner omaggiata ai ristoranti, a quella con la Bordiga sui drink o con i pasticceri artigiani sui dolci nel beer garden. Ma anche la partnership con il Cuneo Bike Festival, la Granda Volley e la stessa nascita della band bavarese piemontese dei Kuni Kumpell sono la dimostrazione di come quest’evento funzioni perché sia chi lo organizza sia chi lavora per renderlo possibile, sono animati da un forte legame con la città di Cuneo ed un attaccamento al territorio”.

Venendo ai numeri, nei 12 giorni di apertura sono state oltre 100 mila le persone arrivate al Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 da Cuneo, dal Piemonte ma anche da altre Regioni italiane. Nel padiglione principale sono stati serviti con 40 mila litri di birra e 28 mila piatti, tra cui 6.000 stinchi, 4.000 hamburger, 3.000 schnitzel di pollo, 3.000 costine, 10 mila dolci e 15 mila brezel. Nel beer garden, invece, sono stati consumati altri 6.000 litri di birra, 2500 cocktail e bevande, 3.500 tra caffè e digestivi, 2.000 brezel e 1.700 panini.

Da non dimenticare, infine, il prezioso contributo fornito all’evento da parte delle Forze dell’Ordine e predisposto dalla Questura di Cuneo, con l’impiego di 120 operatori per servizi di ordine e sicurezza tra cui Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. La Polizia di Stato ha inoltre presidiato l’evento con il proprio stand istituzionale, anche grazie alla collaborazione con la cooperativa Momo, mentre 60 agenti della Polizia Municipale hanno preso servizio nei dodici giorni di apertura dell’evento per coordinare la viabilità e adoperarsi in controlli, per un totale di 80 ore di servizio serale e notturno. Presente anche il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte, sopraggiunti in oltre 80 da tutta la provincia Granda, che ha offerto assistenza e informazioni alla popolazione intervenuta per la manifestazione, occupandosi inoltre di mantenere libero il percorso di transito, in vista di eventuali emergenze. Sabato 7 ottobre, invece, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ha ospitato l’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri e della Fondazione “Specchio dei tempi” de “La Stampa” contro le stragi del sabato sera denominata “Un soffio ti può salvare la vita”, nata con l’obiettivo di contrastare i troppi incidenti dovuti all’abuso dell’alcool. Grazie alla presenza del doppio ambulatorio infermieristico mobile “Specchio Bus”, di un medico volontario e di alcol test donati da FederFarma, i Carabinieri insieme ai volontari di “Specchio dei tempi” hanno distribuito 2.100 kit per determinare il proprio tasso alcolemico, coinvolgendo e ricevendo apprezzamento da diverse fasce d’età e rispondendo a diverse domande dei partecipanti al Paulaner Oktoberfest Cuneo.