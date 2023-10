Somano ha conferito la cittadinanza onoraria all'artista Beppe Leardi

"Un'emozione indescrivibile, non riesco ancora a trovare le parole adatte per descrivere la serata di ieri".

Così il signor Beppe Leardi, artigiano del legno, noto in tutta la Granda e ben oltre i confini regionali per le sue panchine con la "doppia seduta", racconta le emozioni che lo hanno accompagnato nella serata di ieri, venerdì 13 ottobre, a Somano, dove gli è stata concessa la cittadinanza onoraria.

Un riconoscimento importante che il comune ha voluto attribuirgli per le opere realizzate sul territorio, come la passeggiata per innamorarsi, inaugurata nel 2021 e composta da 16 panchine realizzate dall'artigiano lequiese, i cui nonni erano originari proprio di Somano.

Alla cerimonia, fortemente voluta dall'amministrazione del sindaco Claudio Paolazzo, a sorpresa, è intervenuto anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni dei comuni delle Langhe dove si possono ammirare le panchine di Beppe Leardi.

Una serata in amicizia, molto toccante, che ha dato modo anche di valorizzare il ricordo della scrittrice Maria Tarditi che con Leardi ha scritto il libro "Niente per caso", dedicato alla famiglia dell'artigiano.

Un riconoscimento meritatissimo per Leardi che attraverso le sue opere è capace di valorizzare il territorio, ma soprattutto l'animo umano. Sempre umile, modesto, è capace di farsi apprezzare da tutti, perché le sue storie sono genuine, autentiche e ascoltarlo è un piacere.

In rappresentanza del gruppo "Leggendo si..." sono intervenuti Beppe Rolfo, Clelia Montanaro e il professor Giuseppe Martino.

Tra i presenti anche Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero spa e direttore generale di Fondazione Ferrero e la figlia Elena Salomone, che aveva scritto la tesi di laurea su "Niente per caso" e intervistato Maria Tarditi. Alla famiglia è stato poi omaggiato un mazzo con 16 rose rosse, in ricordo della figlia di Beppe Leardi.