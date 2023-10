Dall’Intelligenza Artificiale al Teletrasporto

E’ il 12 giugno 2023. Siamo ormai giunti alla fine della scuola ed i corridoi si sono svuotati. La quiete è assordante ed il tempo si dilata permettendoci di dedicarci al nostro lavoro con giusti spazi di riflessione ed analisi.

In questo contesto di calma apparente viene emanato un importante bando. Si tratta di ingenti finanziamenti Europei connessi al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 nell’obiettivo 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” per il quale sono previste azioni finalizzate alla realizzazione di laboratori “green”, sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado di Logistica al fine di incentivare lo sviluppo di una didattica innovativa e laboratoriale.

Il bando di avviso pubblico riporta tempi di progettazione, realizzazione e collaudo davvero stretti, ovvero terminare il tutto entro il 16 ottobre pur sapendo che luglio ed agosto sono mesi di ferie nei quali gli stessi fornitori non riescono ad esaudire le consegne.

Assieme alla professoressa Maria Vittoria Musizzano, coordinatrice del settore di Logistica dell'ITIS di Cuneo, ci interroghiamo sulla strada da percorrere. Da un lato tempi strettissimi. Dall’altro la possibilità, davvero unica, di mettere a disposizione degli studenti di Logistica alcuni laboratori innovativi.

Avendo come prima scadenza - per presentare la nostra proposta progettuale di richiesta di finanziamento - il 16 giugno, inizio ad immaginare una soluzione alternativa. Utilizzare l’Intelligenza artificiale per supportarci a costruire un progetto i cui contorni sono già delineati nella mia mente.

Pur avendo una lunga esperienza alle spalle come ingegnere informatico è la prima volta che dialogo con una macchina, come se fosse un progettista reale. In me vi è un misto di paura e curiosità e forse ancor più di forte perplessità.

Inizio così a porre domande semplici quali: “come realizzeresti un laboratorio di logistica per la scuola superiore?” Con grande stupore il computer mi risponde. Con una risposta piena di buon senso, una di quelle che mi sarei aspettato da un progettista reale. E’ così che inizio a porre domande per affinare la ricerca. Chiedo innovazione, funzionalità, connessione con la realtà imprenditoriale ed allo stesso tempo strumenti che pongano gli studenti in un contesto rivolto alle nuove tecnologie.

Il tempo trascorre velocemente e, quasi divertito, mi rendo conto di avere tra le mani uno dei migliori progetti per la realizzazione di due laboratori di cui il primo dotato di un’area di simulazione logistica ed un’area rivolta alle tecnologie emergenti (droni con termocamere, software e visori per la realtà virtuale) ed il secondo di un’area di gestione delle scorte (attrezzata con robot industriali) ed una di pianificazione dei trasporti.

Sulla base di progetto preliminare e di un’attenta analisi dello stato dell’arte la Professoressa Musizzano, coadiuvata dal Professor Nero, produce un fondamentale documento di analisi dei fabbisogni e degli obiettivi didattici da raggiungere. Questo diventa la nostra guida in tutto il percorso realizzativo che si dispiega tra modifiche legislative quali il nuovo codice degli appalti entrato in vigore il primo luglio, difficoltà nel trovare fornitori durante i periodi di ferie e ricambi di personale amministrativo e tecnico della scuola.

La passione e la determinazione del team di progettazione ci conduce fino ad oggi, momento di chiusura del progetto.

E’ qui che entra in gioco il Teletrasporto. Provando il visore per la realtà virtuale l’istruttore mi chiede di premere un pulsante sul joystick per teletrasportarmi “virtualmente” nello spazio nel quale sono immerso.

Solo ora comprendo pienamente le opportunità di apprendimento che stiamo mettendo a disposizione per il corso di Logistica dell'ITIS di Cuneo.

In tutto questo sono stati tanti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione. Dall’intelligenza artificiale ai Professori Musizzano e Nero. Da Maria Teresa Campagna e Nunzia Candia, ottime assistenti amministrative che hanno dato un fondamentale supporto sugli aspetti amministrativi, alla Prof.ssa Adele Rossi responsabile dell’ufficio tecnico, senza dimenticare i tecnici ed i collaboratori scolastici senza i quali i locali oggi non sarebbero pronti così come il supporto di tutti gli amministrativi e dei vicepresidi che ha permesso a noi di concentrarci sul progetto. Dal DSGA Dott. Andrea Cacciato al Preside i cui rispettivi compiti a volte sembrano trasparenti e, nella realtà, sono di grandi responsabilità.

In conclusione posso affermare che, in questo caso, l’Intelligenza artificiale ci ha condotti al teletrasporto, ma solo perché nel mezzo vi è stata tutta l’intelligenza e lo spirito di intraprendenza umana.

Il Dirigente Scolastico Ivan Re.