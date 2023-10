Un’epopea di resilienza e coraggio: a Cherasco va in scena "Alba all’Orrido di Elva”

Il palcoscenico del teatro Salomone di Cherasco ospiterà una vibrante storia piena di emozioni. Tutto questo grazie allo spettacolo “Alba all’Orrido di Elva”, produzione del Mutamento Zona Castalia di Torino in collaborazione con il teatro delle Dieci. Questo evento teatrale unico è inserito nella rassegna “Cibo per la Mente”. La piece teatrale, sottolineata dalla brillante drammaturgia e regia di Giordano Vincenzo Amato e interpretata da Eliana Cantone, rappresenta un capitolo affascinante del progetto “Rosa guerra 1915/1946”: l’eroismo al femminile tra le due Guerre.

“Alba all’Orrido di Elva” si ripropone di far riflettere sulle influenze dei conflitti bellici, sulla normale vita quotidiana, in particolare sulle relazioni tra uomini e donne, genitori e figli, e sulla ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità. La storia di Alba – giovane nata a Elva tra le maestose montagne della val Maira – è un’epopea di resilienza e coraggio. Attraversando l’adolescenza durante la prima Guerra Mondiale, Alba lascerà i suoi monti per inseguire il sogno di diventare maestra. Tuttavia, con se porterà un segreto profondo, legato alla sua partecipazione attiva alla guerriglia partigiana. La sua vita si intreccerà con la tumultuosa storia del XX Secolo, poiché Alba sopravviverà anche alla Seconda Guerra Mondiale. Arrivata all’età di cinquant’anni, avrà l’opportunità di esprimere il suo voto nel primo suffragio universale italiano. Una pietra miliare nelle storie delle donne italiane. “Alba all’Orrido di Elva” è una testimonianza vivida delle sfide affrontate dalle donne in tempi di conflitto e del loro prezioso contributo alla nuova Società.

Lo spettacolo, toccante e avvincente, rappresenta un’occasione quasi unica per riflettere sulla nostra storia e sulla forza delle donne che hanno forgiato il nostro passato. Assolutamente da non perdere questa straordinaria occasione di assistere ad uno spettacolo rievocativo che celebra la vita e al tempo stesso la determinazione di Alba e di tutte le donne che hanno affrontato le sfide della Storia. Venerdì 27 ottobre, segnatevi la data, al fine di non mancare all’appuntamento di questa rappresentazione teatrale originale e difficile da dimenticare della nostra eroina piemontese.

Info e prenotazioni 3477851494

teatrosalomonecherasco@gmail.com

Ticket: posto unico 10 euro, ridotto 8. Gratuito sotto i 6 anni, disabili e disoccupati con tesserino.