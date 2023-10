Cuneo: di nuovo in funzione sala San Giovanni

La sala San Giovanni, collocata nell’omonimo palazzo in via Roma 4 è di nuovo fruibile. L’inaugurazione della Fiera nazionale del marrone, lo scorso 13 ottobre, è stata l’occasione per riaprire questo spazio che è stato, nei mesi scorsi, oggetto di una serie di lavori di adeguamento alla normativa antincendio.

Si era reso necessario, infatti, compiere opere impiantistiche per adeguare la sala agli standard di sicurezza antincendio in vigore: è stato installato un sistema aggiornato di rilevazione fumi e di segnalazione allarme antincendio, è stato adeguato l’impianto elettrico tramite integrazioni sul quadro di distribuzione e si è proceduto al relamping dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza (utile anche in un’ottica del risparmio energetico oltre che funzionale), sono stati sostituiti i serramenti che necessitavano adeguamento antincendio.

Oltre a ciò, si è proceduto con alcune opere edili: la sala è stata ritinteggiata, i pavimenti in marmo sono stati lucidati ed è stato cerato il palchetto in legno nella parte di quello che era l’abside della ex-chiesa San Giovanni. Tutti i lavori sono stati effettuati con la supervisione della Soprintendenza. Questo intervento, durato 12 mesi – tra la fase progettuale, autorizzativa, costruttiva e il collaudo – ha avuto un costo complessivo pari a 100.000 euro.

La sala, oltre a essere sede di frequenti convegni, ha una specifica destinazione a spazio per attività musicali: per migliorarne la resa su questo fronte, è stato commissionato uno studio di riqualificazione acustica, che dovrà ricevere l’avvallo della Soprintendenza. Verranno realizzati interventi di miglioramento della prestazione acustica nella porzione destinata a ospitare il pubblico (riduzione del tempo di riverberazione) e si sta valutando un intervento ancora più completo, con l’inserimento di una “camera acustica” nell’area dell’ex abside, per migliorare la proiezione del suono verso la platea. Terminata la procedura formale, l’impegno dell’amministrazione sarà di adoperarsi per reperire, quanto prima, le risorse necessarie a questa importante riqualificazione.

Così l’assessora alla cultura Cristina Clerico: “Siamo contenti di poter restituire uno spazio incontri alla città, migliorato in termini di sicurezza, ma anche rinfrescato grazie ad alcuni interventi manutentivi. Il nostro obiettivo è di compiere uno sforzo ulteriore affinché la sala possa diventare fruibile in maniera ottimale quale spazio concerti”.