A Lisio torna la "Fabbrica del Bosco": 900 piccoli studenti a lezione di tradizioni e biodiversità

L’arrivo dell’autunno per Lisio non è solo tempo di raccolta delle castagne, ma è anche tempo di accogliere, come accaduto nella prima edizione del 2022, i bambini del progetto “La fabbrica del bosco”.

Quest’anno è alla sua seconda edizione e, dopo l’exploit della prima, quest’anno i bambini ed insegnanti delle scuole primarie del Piemonte e della Liguria in visita nel piccolo paese della Valle Mongia saranno oltre 900, distribuiti su tutto il mese di ottobre.

Commenta il sindaco Stefano Rossi: “Reduci dall’ottimo risultato dell’anno scorso, l’amministrazione comunale ha lavorato alacremente per riproporre il progetto anche nel 2023. Siamo entusiasti di questo risultato; vedere a Lisio nel corso del mese di ottobre oltre 900 bambini ed insegnanti è per noi un risultato che va oltre ogni aspettativa. Questo risultato, oltre a riempirci d’orgoglio, ci rende consapevoli del potenziale che Lisio ed il suo territorio ha da offrire, specialmente nel settore scolastico. Abbiamo puntato fortemente su questo aspetto perché riteniamo che il futuro del nostro paese è da costruire riprendendo le tradizioni del passato, avendo cura del grande lavoro che i nostri avi hanno svolto in passato; inoltre credo che non ci sia cosa più costruttiva che far scoprire le tradizioni, il territorio e le nostre peculiarità ai bambini di oggi, che sono il nostro futuro. Quest’anno il progetto cresce ulteriormente con l’ingresso di Coldiretti Campagna Amica, il quale contribuirà al progetto con la presenza di un loro tecnico che affiancherà la guida naturalistica per tutti i giorni dell’iniziativa, in modo da trasferire ai piccoli visitatori le nozioni del bosco.

Ringrazio la Fondazione CRC, specialmente il presidente Ezio Raviola e il consigliere di amministrazione Davide Merlino, i quali sono sempre pronti ad ascoltare le nostre iniziative; ringrazio il segretario di zona Coldiretti Gianni Gentile e il presidente Coldiretti di zona Renato Suria per aver appoggiato e sostenuto la Fabbrica del Bosco.

Il cammino dell’amministrazione comunale di identificare sempre più Lisio con la castagna continua, e speriamo che La Fabbrica del Bosco sia l’inizio di un progetto duraturo capace di far apprendere ai più giovani il bosco e tutte le sue sfaccettature".

“La cura dell’ambiente e la tutela del territorio, in particolare quando passano attraverso l’educazione delle giovani generazioni e il recupero di tradizioni storiche, sono centrali per costruire un rinnovato senso di comunità e garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. A partire da queste premesse, la Fondazione CRC è contenta di garantire sostegno al progetto La fabbrica del Bosco, iniziativa che insiste su tematiche di grande attualità e da tempo centrali anche nelle nostre scelte erogative", dichiarano Ezio Raviola e Davide Merlino, presidente e consigliere della Fondazione CRC.

“Siamo felici di collaborare a questo progetto che ci consente di promuovere percorsi di sensibilizzazione per i più piccoli su temi cruciali quali il rispetto per l’ambiente e il territorio, la valorizzazione della biodiversità e il consumo di tipicità locali e stagionali. I prodotti del bosco come la castagna di Lisio De.Co. parlano del nostro territorio e ne raccontano la storia, custodita da generazioni di agricoltori, in netta contrapposizione con l’omologazione cui ambiscono le grandi multinazionali che intendono propinarci cibi sintetici. Per questo non si ferma la nostra battaglia per la rapida approvazione del disegno di legge che vieta la produzione, l’uso e la commercializzazione in Italia di cibi creati in laboratorio” dichiara il presidente Coldiretti di zona Ceva, Renato Suria.