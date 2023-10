A Dronero torna "Ponte del Dialogo": dalla felicità alla sconfitta, i temi li hanno i scelti i ragazzi

A questi aspetti se ne aggiungono altri che sono parte del DNA festival: l’attenzione alla multiculturalità e all’inclusione sociale, il coinvolgimento dei giovani, la partecipazione della comunità, la collaborazione con le associazioni del territorio.

La seconda edizione del “Ponte del Dialogo” proporrà un secondo appuntamento dal 22 al 24 marzo 2024, con una serie di incontri dedicati al racconto del territorio, dalle vijà ai podcast.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

Per gli incontri delle ore 21 nel teatro Iris è richiesta la prenotazione tramite Eventbrite

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2023

ore 10:00 / Teatro Iris

via IV Novembre, 5

Andrea Cangini

incontra gli studenti

CocaWeb. Una generazione da salvare

presenta: Andrea Vassallo



ore 15:00 / Sala Chegai

via IV Novembre, 5

Corrado Bertinotti

Morire non basta

presenta: Fabrizio Dutto



ore 17:00 / Sala Chegai

via IV Novembre, 5

Lorenzo Tecleme

Guida rapida alla fine del mondo

presenta: Alessia Tallone



ore 21:00 / Teatro Iris

via IV Novembre, 5

Guido Catalano

con Matteo Castellan

Smettere di fumare baciando

(prenotazione su Eventbrite)



SABATO 4 NOVEMBRE 2023

ore 10:00 / Sala Convegni AFP

Via G.B. Conte, 19

Presentazione del Premio Ostana

Scritture in Lingua Madre - Letteratura, musica, cinema

con Ines Cavalcanti, Andrea Fantino, Fredo Valla

in collaborazione con Chambra d’Oc



ore 15:00 / Palazzo Savio - via XXV Aprile, 21

Enrico Gallo

Semi

presenta: Christian Marino



ore 17:00 / Sala Chegai

via IV Novembre, 5

Massimo Angelini

Ecologia della parola

presenta: Gianluca Cavallo





ore 21:00 / Teatro Iris

via IV Novembre, 5

Mauro Pescio

con Lorenzo S.

Io ero il milanese

(prenotazione su Eventbrite)



DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023

ore 10:30 / Palazzo Savio

via XXV Aprile, 21

Fioly Bocca

Quando la montagna era nostra

presenta: Andrea Fantino



ore 15:00 / Palazzo Savio

via XXV Aprile, 21

Annadamari Fracchia

Troppo leggera per volare

presenta: Gianni Martini



ore 17:00 / Sala Chegai

via IV Novembre, 5

Beatrice Salvioni

La malnata

presenta: Lorenzo Sacchetto



ore 21:00 / Teatro Iris

via IV Novembre, 5

Enrico Galiano

Orribile scuola

di e con Enrico Galiano

Musiche di Pablo Perissinotto

(prenotazione su Eventbrite)



LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2023

ore 10:00 / Teatro Iris

via IV Novembre, 5

Incontro con la scrittrice

Fulvia Degl’Innocenti

per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie della valle Maira



ore 17:00 / Caffè Dragonero (Teatro)

via IV Novembre, 9

Tè poetico a cura di Brunella Pelizza

Edizione speciale della rassegna Poesie nel cassetto



ore 21:00 / Teatro Iris

via IV Novembre, 5

Davide Demichelis

Viaggi di sola andata

In collaborazione con “Voci del mondo”

Presenta: Matteo Monge

(prenotazione su Eventbrite)



MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

ore 21:00 / Teatro Iris

via IV Novembre, 5